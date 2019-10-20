В Красноярском крае спасатели продолжили поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы на реке Сейба

С первыми лучами солнца сотрудники МЧС приступили к поисково-спасательным работам. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Напомним, 19 октября на реке Сейба в Курагинском районе обрушилась дамба. Эта незаконная инженерная конструкция располагалась на технологическом водоеме золотодобывающей артели. Четырехметровой волной смыло два общежития вахтового поселка. Погибли 15 человек (11 из них уже опознаны), 16 пострадали, без вести пропавшими числятся шесть человек. Один из них житель Красноярского края, по другим пока сведений нет.

Спасатели обследуют берег реки Фото: ГУ МЧС Красноярского края

По данным 6:00 утра (местное время) на телефон «горячей линии» из разных субъектов РФ поступил 361 звонок. Психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим, а также родственникам погибших и пострадавших в ЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738898" frameborder="0"></iframe> Курагинский район.ГУ МЧС по Красноярскому краю

- При проведении аварийно-спасательных работ за минувшие сутки спасателями, пожарными было обследована береговая линия и русло реки Сейба на удалении 9 километров, - об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - Кинологическими расчетами МЧС России были обследованы места общей площадью 2000 м2. Работы по поискам без вести пропавших людей продолжаются, сил и средств для этого достаточно.

Во время поисково-спасательных работ планируют применить технику золотодобывающего предприятия Фото: ГУ МЧС по Красноярскоум краю

20 октября планируется продолжить разбор завалов скопления мусора по берегу реки Сейба на удалении более 1000 метров. Для этого будет применяться инженерная техника золотодобывающей компании. Спасатели на плавсредствах будут проводить обследование береговой линии на удалении 9 километров, а также продолжатся обследования устья реки Сейба на слиянии с рекой Сисим и вниз по течению на удалении до 3 километра.

Поиски пропавших осложняет погода Фото: ГУ МЧС по КРасноярскому краю

Сильно осложняет поисково-спасательную операцию погода. За минувшие сутки сильно похолодало. Столбики термометров в Курагинском районе опустились до -7 градусов. Постоянно идет снег. В таких условиях собакам труднее работать. Это уменьшает шансы найти пропавших людей живыми.

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