2019-10-20T04:36:47+03:00
Происшествия

На месте золотодобычи в Курагинском районе необходимо заниматься лесовосстановлением и рекультивацией выработок

Об этом заявили специалисты научно-технического центра «Космические решения»
Ольга КОСТИНА
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В какой-то момент временное сооружение не выдержало Фото: Правительство Красноярского краяВ какой-то момент временное сооружение не выдержало Фото: Правительство Красноярского края
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19 октября в Красноярском крае произошла трагедия. При обрушении дамбы в Курагинском районе погибли 15 человек, судьба еще шестерых неизвестна, 16 сотрудников золотодобывающего предприятия пострадали.

Это ЧП никого не оставило равнодушным. Люди сочувствуют и сопереживают родственникам погибших и пострадавших. Но, вместе с тем, это происшествие, вскрыло массу проблем. Последние годы в этом месте активно развивается золотодобыча.

Специалисты научно-технического центра «Космические решения», который специализируется на высокоточном мониторинге лесных пожаров из космоса, проследили с помощью спутниковой съемки, как менялся ландшафт вдоль реки Сейба последние шесть лет. Белая «змея», расползающаяся вдоль реки, это порода, оставшаяся после вскрышных работ (по выемке породы, содержащей золото). Это хорошо видно со спутника.

- На юге Красноярского края в последние годы наблюдаются массовые вскрышные работы в руслах рек, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск технический директор НТЦ Алексей Борисевич. - После таких работ остаются лунные ландшафты. Здесь необходимо заниматься лесовосстановлением и рекультивацией выработок. Все это отлично видно и может контролироваться с помощью спутниковой съемки!

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В момент прорыва дамбы я находился на улице и потому сумел спастись. Полез спасать других. Первым попался здоровый мужик, килограммов 170, наверное. Пока я его тащил, сломал руку. Но в тот момент это не понял, вытащил еще одного. А третий умер у меня на руках (подробности).

СК проводит обыски по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Следователи СК проводят обыски в офисе золотодобывающей компании, на прииске которой минувшей ночью прорвало дамбу. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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