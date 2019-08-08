2019-08-08T15:15:57+03:00
Происшествия

Подробности повторной эвакуации в деревне Каменка

Корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск Елена Серебровская рассказала подробности о второй эвакуации жителей деревни под Ачинском
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Каменке произошла вторая эвакуацияВ Каменке произошла вторая эвакуацияФото: Диана ИВАНОВА
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Около 5 часов (по местному времени) 8 августа жителям деревни Каменка поступили СМС-сообщения о срочной эвакуации. Также, в деревне включилось голосовое оповещение «Срочная эвакуация».

Перекресток возле деревни Каменка. После получения СМС об эвакуации люди «рванули» из деревни.Диана ИВАНОВА

На месте находился корреспондент «КП»-Красноярск Елена Серебровская:

- Мы находились в поселке, как раз разговаривали с бабушкой, которая спасала в момент первых взрывов корову и теленка (всю ночь шла с ними по тайге). Как вдруг со стороны воинской части поехали машины: одна за другой. Вклиниться было невозможно.

Прошли машины: 4 или 5 пожарных, бронетранспортер с военными, несколько КАМАЗов, УРАЛы, в которых сидели солдаты. Проехала вереница машин с саперами в бронежилетах, - человек 20 сидели в военной машине с открытым верхом. Военный автобус. К соседнему с нами дому подлетел минивен гражданский. Оттуда вылетела женщина, вбежала в какой-то дом, выхватила еще одну, и размахивая руками, сели в машину и уехали.

Люди снова уезжают из Каменки.Диана ИВАНОВА

Когда мы вклинились в поток, услышала из-за леса голосовое сообщение: срочная эвакуация! Через 3-4 секунды несколько раз.

Все доехали до перекрестка дороги, там машины с военными и пожарные остановились, а с гражданскими велели уезжать.

Жители говорят, что военные тоже срочно покидали деревню Фото: Диана ИВАНОВА

Жители говорят, что военные тоже срочно покидали деревнюФото: Диана ИВАНОВА

Мы не успели взять интервью у директора садика, Анастасией Витальевной Русских, которую завтра будут награждать медалью за спасение погибавших (она защищала детей в первый раз). Мы как раз заканчивали работу в доме с бабушкой, и позвонили ей, чтобы договориться на встречу.

Пробка на выезде из Каменки Фото: Диана ИВАНОВА

Пробка на выезде из КаменкиФото: Диана ИВАНОВА

Но она буквально крикнула по телефону: «Мы уже уехали, на перекрестке, и вы уезжайте!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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