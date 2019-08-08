Подробности повторной эвакуации в деревне Каменка
Около 5 часов (по местному времени) 8 августа жителям деревни Каменка поступили СМС-сообщения о срочной эвакуации. Также, в деревне включилось голосовое оповещение «Срочная эвакуация».
Перекресток возле деревни Каменка. После получения СМС об эвакуации люди «рванули» из деревни.Диана ИВАНОВА
На месте находился корреспондент «КП»-Красноярск Елена Серебровская:
- Мы находились в поселке, как раз разговаривали с бабушкой, которая спасала в момент первых взрывов корову и теленка (всю ночь шла с ними по тайге). Как вдруг со стороны воинской части поехали машины: одна за другой. Вклиниться было невозможно.
Прошли машины: 4 или 5 пожарных, бронетранспортер с военными, несколько КАМАЗов, УРАЛы, в которых сидели солдаты. Проехала вереница машин с саперами в бронежилетах, - человек 20 сидели в военной машине с открытым верхом. Военный автобус. К соседнему с нами дому подлетел минивен гражданский. Оттуда вылетела женщина, вбежала в какой-то дом, выхватила еще одну, и размахивая руками, сели в машину и уехали.
Люди снова уезжают из Каменки.Диана ИВАНОВА
Когда мы вклинились в поток, услышала из-за леса голосовое сообщение: срочная эвакуация! Через 3-4 секунды несколько раз.
Все доехали до перекрестка дороги, там машины с военными и пожарные остановились, а с гражданскими велели уезжать.
Жители говорят, что военные тоже срочно покидали деревнюФото: Диана ИВАНОВА
Мы не успели взять интервью у директора садика, Анастасией Витальевной Русских, которую завтра будут награждать медалью за спасение погибавших (она защищала детей в первый раз). Мы как раз заканчивали работу в доме с бабушкой, и позвонили ей, чтобы договориться на встречу.
Пробка на выезде из КаменкиФото: Диана ИВАНОВА
Но она буквально крикнула по телефону: «Мы уже уехали, на перекрестке, и вы уезжайте!».
ИСТОЧНИК KP.RU