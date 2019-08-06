Источник: жители пострадавшей от взрывов Каменки не смогут вернуться домой, пока территорию не проверят саперы

Это была самая беспокойная ночь для сотни тысяч жителей Ачинска и окрестных поселков. Взрывы на складе боеприпасов у Каменки не утихали всю ночь. Началось все примерно в 17 часов вечера, а закончилось около полудня этого дня. Люди понемногу начали привыкать к тишине, когда нет ни выстрелов, ни взрывов. Детонация прекратилась, а вскоре представители Министерства обороны сообщили: пожар полностью локализован и ликвидирован. Это значит, что источников открытого огня нет. Однако говорить о том, что все закончилось, рано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724295" frameborder="0"></iframe> Министерство обороны опубликовало видео облета места ЧП на военном складе в Ачинском районе.

Ил-76 оказались кстати

Военные с воздуха провели авиационную разведку: зона поражения оказалось большой. А над лесным массивом все еще большая задымленность. Эпицентр ЧП – там, где еще накануне существовали склад боеприпасов – сложно разглядеть даже с воздуха. Если есть дым, значит, есть вероятность повторного возгорания. Нужно проливать водой, чтобы не осталось ни единого следа дыма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724293" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае прогремели взрывы на территории воинской части.

Как? В настоящее время в Красноярском крае на тушении лесных пожаров с Эвенкии и Богучанском районе работают десяток армейских Ил-76. Грех такое говорить, но скажем: как вовремя здесь эти самолеты. Ближайший аэропорт – «Красноярск», сотня километров от Ачинска, для них там отличн

На территории деревни могут находиться снаряды

ая взлетно-посадочная полоса. Заправились по 40 тонн воды зараз – и в Каменку.

Сначала пойдут саперы

Потом на работу выйдут армейцы – устранять последствия. Сейчас в том районе в радиусе десятка километров столько осколков от снарядов, что собирать придется долго. Они рассыпались и в поселках, и в полях. Сначала пустят саперов. Военные не без причины опасаются, что взрывной волной со склада могло вынести неразорвавшиеся снаряды, которые рухнули на землю, но могут сдетонировать от любого физического воздействия. Так что сейчас ждут военных роботов и саперов – они пойдут первыми обследовать территорию. В целом Каменка уцелела – это хорошо видно с вертолета. Однако 8 – 9 домов сгорели, у многих повреждены крыши, окна. Когда вернутся владельцы, их ждет неприятное известие. Но один на один с проблемой их не оставят. Минобороны и местные власти должны будут позаботиться о них.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724200" frameborder="0"></iframe> Эвакуация в Ачинске. Видео: @krsk01.

В Ачинске люди потихоньку своими силами возвращаются в город. Некоторым нужно выходить на работу, особенно работникам Ачинского глиноземного комбината. Накануне здесь оставили только самое минимальное количество рабочих, остальных эвакуировали. Простаивать производству долго нельзя – глинозем ждут алюминиевые заводы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724203" frameborder="0"></iframe> Губернатор Красноярского края Александр Усс о ЧП в Ачинке.Надежда ИЛЬЧЕНКО

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Источник: пожар на складе боеприпасов под Ачинском мог начаться из-за того, что при разгрузке уронили снаряд (Подробнее)

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В районе поселка Каменка в Красноярском крае, где почти сутки грохотала канонада взрывающихся снарядов, продолжают работать военные, следователи, МЧС. Напомним, 5 августа, приблизительно в 17 часов по местному времени, на складах боеприпасов воинской части начался пожар, следом стали взрываться артиллерийские снаряды, которые находились здесь на хранении для последующей утилизации. (Подробнее)

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