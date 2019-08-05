2019-08-05T22:46:00+03:00
Происшествия

Бывшая работница военной части под Ачинском, где произошел взрыв снарядов: «Раньше эти склады были в ужасном состоянии»

Официальной информации о последствиях ЧП в Красноярском крае пока нет, точное количество пострадавших не известно [Эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКОМария ЛАВРИНЕНКО
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Фото: Дмитрий Скворцов/ТАССФото: Дмитрий Скворцов/ТАСС
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Корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск поговорил с жительницей Каменки: она несколько лет отработала в воинской части, где 5 августа произошел пожар на складе боеприпасов.

Бывшая работница военной части под Ачинском.Надежда ИЛЬЧЕНКО

Практически весь Ачинск ночует сегодня в эвакуационных пунктах, которые находятся в городских школах и садиках в самом отдаленном от воинской части, и от того безопасном районе города. Ачинск не спит. Губернатор Красноярского края Александр Усс объехал несколько эвакуационных пунктов и снова собрал оперативный штаб, второй за сутки.

Эвакуационный пункт в ачинской школе №1 Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Эвакуационный пункт в ачинской школе №1Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Пожар до сих пор не удалось остановить. Слышны новые взрывы. Напомним, все началось в 17 часов по местному времени 5 августа, сейчас – третий час ночи 6-го.

Губернатор Красноярского края Александр Усс о ЧП в Ачинке.Надежда ИЛЬЧЕНКО

- В пунктах, конечно, невозможно все обустроить с комфортом, - Корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск Надежда Ильченко находится в Ачинске. – Это и понятно, времени не было. Но есть, где посидеть, приклонить голову, попить людям чаю.

Наталья Куриленко – одна из эвакуированных, жительница Каменки. Она работает в Ачинске (в местном магазинчике), до пенсии 15 лет отработала в цехе номер 2 той самой ВЧ.

Александр Усс и Илай Ахметов проехали по улицам Ачинска Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Александр Усс и Илай Ахметов проехали по улицам АчинскаФото: пресс-служба администрации Красноярска

- Каменка, это, по сути, военный городок, - рассказала Наталья. – в нем 10 благоустроенных домов, наш – номер 9. Живут здесь в основном военные и гражданские люди, которые обслуживают ВЧ. Муж мой, Валерий Иванович, в это время был дома, - рассказала Наталья. - Он телефон только и взял, когда выскочил. Даже документы бросил. Как там получилось, - он сказал, услышал, когда стекла зазвенели. Солдаты пошли по квартирам, говорят – эвакуация, эвакуация. Выбежали на дорогу, где железнодорожное полотно, их увезли за город Назарово, там деревня Владимировка, Сейчас он там. Он много не успел рассказать, говорил очень быстро, телефон один на всех буквально, люди все побросали. Условия хорошие, напоили, накормили.

Люди собрали только самое необходимое Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Люди собрали только самое необходимоеФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

В части этой я отработала 15 лет. Оттуда вышла на пенсию. Просто рабочим, в цеху номер два. Там сейчас около тысячи человек. Склады от цеха нашего шли километрах в двух. Некоторые в трех, смотря с какими боеприпасами. Несколько лет назад они были в ужасном состоянии. Старые крыши дырявые. Дождем все это бежало. У нас однажды тоже было возгорание, плеснули вместо воды на что-то горючей жидкостью по ошибке. Но очень быстро потушили, при ВЧ было свое пожарное подразделение. Существует ли оно до сих пор? Не знаю, что сейчас, не буду утверждать.

Прилавки в магазинах в Ачинске Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Прилавки в магазинах в АчинскеФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Очень близкая съемка места взрыва в Каменке.Видео: телеканал "ОСА"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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