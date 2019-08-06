«Сидели по шкафчикам и дрожали от страха»: в Каменке воспитательница до последнего оставалась под рвущимися снарядами, защищая малышей

В районе поселка Каменка в Красноярском крае, где почти сутки грохотала канонада взрывающихся снарядов, продолжают работать военные, следователи, МЧС. Напомним, 5 августа, приблизительно в 17 часов по местному времени, на складах боеприпасов воинской части начался пожар, следом стали взрываться артиллерийские снаряды, которые находились здесь на хранении для последующей утилизации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724304" frameborder="0"></iframe> Олеся Покатилова.Надежда ИЛЬЧЕНКО

К утру 6 августа все стихло, но представители оперативного штаба официально обратились к эвакуированным жителям с просьбой не возвращаться пока в свои дома: еще опасно. Речь, прежде всего, идет о жителя Ачинска, что же касается непосредственно Каменки, то там о возвращении не то, что речи быть не может, еще неизвестно, когда туда пустят гражданских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724295" frameborder="0"></iframe> Министерство обороны опубликовало видео облета места ЧП на военном складе в Ачинском районе.

Люди находятся кто где: многие разъехались по родственникам в соседние деревни и поселки. Каждый переживает: что с его домом? Что с вещами, деньгами, документами, ведь когда бежали, не успели взять ничего, вплоть до сотовых. Информации нет.

Под Ачинском произошел взрыв на складе с боеприпасами. Экстренный выпуск на радио КП-Красноярск 00:00 00:00

Тем временем, многие жители Каменки в момент опасности повели себя, без преувеличения, героически. Стучали в двери соседям, чтобы те срочно выходили, подбирали по дороге на машинах своих односельчан, делились водой, едой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724293" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае прогремели взрывы на территории воинской части.

Корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярске нашел женщину, которая рисковала жизнью ради детей. Старшая воспитательница младшей группы каменского детского садика, 28-летняя Олеся Покатилова. Олеся Олеговна – как уважительно зовут ее малыши и родители.

- С самого рождения живу в Каменке, всех, конечно, знаешь, - говорит Олеся Покатилова.

Сейчас она с дочкой Лидой (ей 1 год и 10 месяцев) у родственников в деревне Владимировка, что под Назарово. Все было как обычно в этот день. И вдруг, ничего не понятно, вроде как гром. И большие детки напугались, маленькие наши вообще разревелись.

Олеся рассказывает, в садик стали прибегать родители, забирать малышей (садик работает до семи, а было только полшестого, - то есть, группа была практически полной).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724215" frameborder="0"></iframe> Очень близкая съемка места взрыва в Каменке.Видео: телеканал "ОСА"

Прибегали так быстро, как могли – за окнами усиливалась канонада, дрожала земля, стены ходили ходуном. По улицам бежали люди, - все спасались от падающих осколков то ли снарядов, то ли разрушенных складов. Внезапно в садике вылетели стекла...

Через 15 минут в садике малышей не осталось – кроме Олесиной дочки и еще одного малыша, видимо, его родители были далеко и не могли добраться до садика.

- Ребята попрятались в шкафчики, – рассказывает воспитатель. – Лида в одну кабинку забилась, Ваня в другую. Ну а куда я с ними? На руках не вынесешь, бросить – да что вы?! Разве в таких ситуациях про свою жизнь думаешь?! Так и сидели они, бедные, по шкафчикам, и я с ними у стеночки, все мы тряслись. Минут сорок, наверное, прошло. Вокруг все горело, падало, грохотало. Это ужас, конечно.

Наконец, в садик заскочил военный:

- Кричит, сколько человек осталось?! Я говорю – так вот мы!

Фото: соцсети

Вдвоем начали выводить малышей:

- Его зовут Артем, он посадил нас в свою личную машину и повез прочь. В Каменке на тот момент, по-моему, уже никого не осталось, все спаслись, кто как мог. Мы доехали до трассы, по дороге я позвонила родителям Вани, они сказали, где находятся, и мы потом ребенка через полицейских передали. Добрались до поста, где было много военных, спасателей, МЧС, полиция. Когда мы Ваню отправили, я и решила ехать к родственникам во Владимировку. Туда еще наши ехали, там у кого тоже родня живет, нас с собой взяли, подвезли.

Я до сих пор во все это не верю. По телевизору смотрю, и хоть своими глазами видела, а не верю, что все это случилось. Главное детей было отдать родителям. Дети живы, мы живы. Родственников своих всех обзвонила, все хорошо. Это главное.

Пожар и взрывы на складе снарядов: в Ачинске эвакуируют население, воздушное пространство закрыто на 30 километров 00:00 00:00

Олеся говорит, не одна, кто не бросил все, спасая свою жизнь.

Односельчанин Валерий Кураленко, с которым она тоже ехала во Владимировку, вывел к посту около десяти жителей с детьми.

- Ой, да что вы, - замахал руками Валерий, когда мы его разыскали. – Просто когда начало рваться, я выскочил, бросился к соседям еще, к кому мог, и мы побежали через лес к трассе. Человек десять нас было, причем детей много, от трех до семи лет, мы их несли на руках. Там бурелом, тайга, но я направление это знал, предложил по нему выйти. Оно покороче, и под деревьями, может, хоть как-то безопаснее, чем на дороге под открытым небом. Мы долго шли, детей несли на руках по очереди. Наконец, вышли к посту на трассе. Ну а оттуда уже развели нас кого куда, у кого где родственники. Что с домом, знать бы. Документы, вещи, деньги, лаже сотовый телефон, все там осталось...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/724305" frameborder="0"></iframe> Валерий Кураленко.Надежда ИЛЬЧЕНКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тысячи жителей Ачинского района эвакуируют из опасной зоны в Красноярск и в соседние села.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил организовать эвакуацию жителей из населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от воинской части, где произошел пожар на складе боеприпасов, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе правительства края (Подробнее).

Под Ачинском произошел взрыв на складе с боеприпасами. В поселке Каменка идет эвакуация жителей [трансляция]

Жители Ачинска в социальных сетях пожаловались на множество взрывов, произошедших около 18.00 5 августа 2019 года. Здесь в поселке Каменка базируется воисковая часть. Очевидцы сообщают, что люди в панике бегут из поселка (Подробнее).

Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, склады, где до сих пор взрываются снаряды, находятся в котловане, прикрыты естественными холмами (Подробнее).