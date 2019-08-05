Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»
Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, склады, где до сих пор взрываются снаряды, находятся в котловане, прикрыты естественными холмами. Так было организовано, чтобы на случай ЧП посекло был бы «прикрыт». Но на практике оказалось, что это не панацея, - но возможно, бОльшего масштаба разрушений поможет избежать (официальный данных о количестве пострадавших пока нет.
Взрывы в Каменке. Видео: телеканал ОСА.
Людей эвакуировали из Ключей что в 4 километрах, и из Каменки.
Дорога на Назарово из Ачинска, которая проходит мимо Ключей, перекрыта. Дежурят полицейские, на всякий случай стоит несколько машин «скорой помощи».
В Каменке горит склад боеприпасов.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Минобороны: «Личный состав склада Красноярском крае эвакуирован».
В минобороны прокомментировали ЧП под Ачинском, где произошел взрыв на складах боеприпасов:
- 5 августа с.г. около 13.00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, - подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в представительстве Центрального военного округа. - Личный состав склада эвакуирован. Штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. В настоящее время идёт локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада.
Напомним, местных жителей уже эвакуировали, их разместят в школах расположенных рядом поселков.
ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ! ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ТО ИЗВЕСТНО, ЕСТЬ ФОТО И ВИДЕО, ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ! ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ:
КАК РАСПОЛОЖЕНЫ СКЛАДЫ?
ЧТО ТАМ ПРОИЗОШЛО?
КАК ОРГАНИЗОВАНА ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ?
ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ?
НАША ПОЧТА: 2069652@mail.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU