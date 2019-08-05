2019-08-05T18:20:36+03:00
Происшествия

Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

Личный состав эвакуирован - «Комсомольской правде» удалось также получить официальный комментарий минобороны ЧП под Ачинском, где произошел взрыв на складах боеприпасов [Эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Около 18.00 в Ачинске прогремели мощные взрывыОколо 18.00 в Ачинске прогремели мощные взрывыФото: соцсети
Изменить размер текста:

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, склады, где до сих пор взрываются снаряды, находятся в котловане, прикрыты естественными холмами. Так было организовано, чтобы на случай ЧП посекло был бы «прикрыт». Но на практике оказалось, что это не панацея, - но возможно, бОльшего масштаба разрушений поможет избежать (официальный данных о количестве пострадавших пока нет.

Взрывы в Каменке. Видео: телеканал ОСА.

Людей эвакуировали из Ключей что в 4 километрах, и из Каменки.

Дорога на Назарово из Ачинска, которая проходит мимо Ключей, перекрыта. Дежурят полицейские, на всякий случай стоит несколько машин «скорой помощи».

В Каменке горит склад боеприпасов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Минобороны: «Личный состав склада Красноярском крае эвакуирован».

В минобороны прокомментировали ЧП под Ачинском, где произошел взрыв на складах боеприпасов:

- 5 августа с.г. около 13.00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, - подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в представительстве Центрального военного округа. - Личный состав склада эвакуирован. Штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. В настоящее время идёт локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада.

Напомним, местных жителей уже эвакуировали, их разместят в школах расположенных рядом поселков.

ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ! ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ТО ИЗВЕСТНО, ЕСТЬ ФОТО И ВИДЕО, ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ! ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ:

КАК РАСПОЛОЖЕНЫ СКЛАДЫ?

ЧТО ТАМ ПРОИЗОШЛО?

КАК ОРГАНИЗОВАНА ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ?

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ?

НАША ПОЧТА: 2069652@mail.RU

ТЕЛЕФОН: (391) 2069652

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В черное небо взлетают осколки, что же там с людьми?»: очевидец рассказал о взрыве в военной части в Красноярском крае

В настоящее время в поселке Каменка, он находится приблизительно в 200 километрах от Красноярска и в 10 километрах от Ачинска, взрываются склады с боеприпасами местной воинской части. Очевидцы в соцсетях сообщают, что люди в панике пытаются покинуть населенный пункт. (Подробности)

Под Ачинском произошел взрыв на складе с боеприпасами. В поселке Каменка идет эвакуация жителей [трансляция]

Жители Ачинска в социальных сетях пожаловались на множество взрывов, произошедших около 18.00 5 августа 2019 года. Здесь в поселке Каменка базируется воисковая часть. Очевидцы сообщают, что люди в панике бегут из поселка (подробнее).

«Соцработник бежала, зажимая рот от слез - там остались старики, которые не выберутся»: в Красноярском крае пожар на артиллерийском складе

00:00
00:00

Взрыв боевприпасов в Каменке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На горящем складе боеприпасов в Красноярском крае хранилось около 40 тысяч снарядов
На месте соснового бора в Удачном появится элитный жилой комплекс
Радикальный перелом: в Сибири уменьшаются площади лесных пожаров
Туалеты, парковка и душевые. В Красноярске подвели итоги голосования по развитию островов
Учитель физкультуры 29 раз надругался над 13-летней школьницей в Якутии
Ребенка ранило винтом. Мужчина на моторной лодке убил 9-летнюю девочку, игравшую на берегу озера
Жителю Таймыра дали 7 месяцев исправработ за полный холодильник краснокнижных осетров
Нашли по обуви. Житель Железногорска украл из торгового центра 250 000 рублей в сейфе
«Я вероломно пожарил 12 сосисок»: красноярца оштрафовали за пикник на площади Революции
В Красноярском крае растет количество пострадавших от клещей
«На забор сгодится»: с трассы Абан – Дзержинское своровали дорожные знаки и стойки
Жителю Ачинска подсунули кредитный договор на 118 000 рублей под видом подарка после бесплатного массажа
«Нашли. Ждем вертолет»: в Эвенкии обнаружили заблудившегося в горящем лесу пожарного
Директором «7 канала» стал экс-депутат Заксобрания Виталий Толстов
Был один и плакал. В Красноярске спасли с раскаленного балкона 7-летнего мальчика, которого запер в квартире отец