2019-08-06T15:45:58+03:00
Происшествия

Из-за взрывов на складе боеприпасов под Ачинском губернатор Красноярского края ввел режим ЧС на трех территориях

Стало известно, кто возглавит ликвидацию ЧС
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Из-за взрывов на складе боеприпасов губернатор Красноярского края ввел режим ЧС на трех территориях. Фото пресс-службы правительства краяИз-за взрывов на складе боеприпасов губернатор Красноярского края ввел режим ЧС на трех территориях. Фото пресс-службы правительства края
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Из-за взрывов на складе боеприпасов в воинской части в селе Каменка губернатор Красноярского края ввел режим ЧС в городе Ачинске, а также в Ачинском и Назаровском районах – с 19:00 часов 5 августа. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что накануне, приблизительно в 17 часов по местному времени возле села Каменка неожиданно раздался взрыв. Затем еще и еще. Перепуганные люди в панике выскочили из домов и бросились бежать – кто по дороге, кто прямиков в лес. Вскоре выяснилось: на складах воинской части, где хранятся снаряды 125 и 152 калибров, начался пожар. Бесчисленные взрывы было видно в десятке километров. В Ачинске, который находится в 12 километрах от Каменки, было объявлено об эвакуации.

Руководителем ликвидации ЧС назначен командующего войсками ЦВО Министерства обороны РФ А.П. Лапин. Губернатор края поручил организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие всех территориальных органов власти по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Администрации города Красноярска поручено проверить готовность пунктов временного размещения населения и наличие резервов материальных ресурсов на случай расширения зоны чрезвычайной ситуации и необходимости эвакуации города Ачинска и прилегающих населенных пунктов.

Также стало известно, что к месту чрезвычайной ситуации направлена оперативная группа КГКУ «Спасатель» и Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Им предстоит организовать поиск и эвакуацию населения в пункты временного размещения. Кроме этого специалисты МЧС готовы оказывать пострадавшим психологическую помощь.

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Под Ачинском произошел взрыв на складе с боеприпасами. В поселке Каменка идет эвакуация жителей [трансляция]

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Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, склады, где до сих пор взрываются снаряды, находятся в котловане, прикрыты естественными холмами (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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