2019-08-05T17:40:24+03:00
Происшествия

Под Ачинском произошел взрыв на складе с боеприпасами

В поселке Каменка идет эвакуация жителей [трансляция]
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Фото: Александр ИВАННИКОВ // ВКонтактеФото: Александр ИВАННИКОВ // ВКонтакте
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Жители Ачинска в социальных сетях пожаловались на множество взрывов, произошедших около 18.00 5 августа 2019 года. В 10 километрах от него, в поселке Каменка, базируется воисковая часть. Там произошел сильный пожар на складе. Взрываются боеприпасы.

- Все горит! Клубы дыма везде! Люди бегут, бросаются под машины, чтобы уехать, - сообщаю очевидцы взрыва. – Машины вылетают на «встречку».

Автомобилистов просят не выезжать на трассу Ачинск - Назарово - чтобы не было пробок.

ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ! ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ТО ИЗВЕСТНО, ЕСТЬ ФОТО И ВИДЕО, ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ! ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ:

КАК РАСПОЛОЖЕНЫ СКЛАДЫ?

ЧТО ТАМ ПРОИЗОШЛО?

КАК ОРГАНИЗОВАНА ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ?

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ?

НАША ПОЧТА: 2069652@mail.RU

ТЕЛЕФОН: (391) 2069652

Появились подробности ЧП под Ачинском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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