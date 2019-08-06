Из-за взрывов под Ачинском тысячи человек эвакуируют из опасной зоны в Красноярск и в соседние села

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил организовать эвакуацию жителей из населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от воинской части, где произошел пожар на складе боеприпасов, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе правительства края.

В первую очередь вывези людей, которые проживают в 7-километровой зоне от войсковой части. Это поселки Каменка, Ключи, Заворки, Горный и Малый Улуй. А также детей, которые отдыхали в лагере отдыха «Сокол». Пункты временного размещения развернуты в поселках Ястребово, Тарутино, Малиновка Ачинского района, а также в городе Назарово.

Красноярская железная дорога выделили три резервных электропоезда. Фото: пресс-служба правительства края

Во вторую очередь поручено эвакуировать жителей населенных пунктов, находящихся в 15 километровой зоне от войсковой части, это в Ачинске: район Стройки, Юго-Восточного района, микрорайона 7Б, микрорайоны №№ 1-9, микрорайона Авиатор, поселки Мазуль, Мазульский и Солнечный. Для них пункты размещения развернуты в городских школах.

ЦИФРЫ

В Ачинске развернуто 10 пунктов временного размещения на 4000 человек (3 школы и 7 детсадов), размещено 1516 человек, в том числе 71 ребенок.

1400 человек двумя электропоездами эвакуировано в Красноярск.

В Назарово развернуто 11 пунктов временного размещения на 1034 человека. Но пока там находится 596 человек.

Дополнительно доставили людей в:

- село Малиновка – 4 человека,

- Тарутино – 180, в том числе 52 ребенка,

- Ястребково – 22 человека, в том числе 2 ребенка,

- Лапшиха – 28, в том числе 7 детей,

- Причулымский – 14, в том числе 5 детей.

Губернатор края распорядился, чтобы население, вывезенное из своих домах в безопасную зону, было обеспечено продуктами питания, водой, предметами гигиены. Также постоянно дежурит «Скорая помощь».

Оперативный штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации для оказания помощи пострадавшим работает в круглосуточном режиме.

В Красноярск приехали более 1400 человек. Фото: пресс-служба правительства края

ТЕЛЕФОНЫ

Телефон горячей линии администрации Ачинска: (391-51) 6-13-13. По нему любой гражданин может получить консультации по вопросам перевозки, размещения, питания и эвакуации.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Красноярскому краю: 8 (391) 275-16-41.

На железнодорожном вокзале краевого центра эвакуированных пересадили в автобусы. Фото: пресс-служба правительства края

Автобусы в эвакуированными сопровождает полиция. Фото: пресс-служба правительства края

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Источник: «Склады в воинской части под Ачинском были устроены так, чтобы в случае ЧП не получить масштабных разрушений»

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