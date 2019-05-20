«Я расстроен»: Аленичев покинет «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев объявил о том, что покидает клуб. Напомним, в воскресенье, 19 мая, команда сыграла вничью 2:2 с московским «Динамо». Она вылетает из премьер-лиги. И остается без наставника, Дмитрия Аленичева. В эфире «Матч Премьер» тренер не скрывал: полагает, что это его последний матч в «Енисее».

В ходе пресс-конференции после игры с «Динамо» Аленичев поблагодарил болельщиков за поддержку в течение всего сезона.

- В очередной раз убедился, что действительно в Красноярске любят футбол! – заявил он. - В каких-то моментах нас критиковали, что было справедливо. Конечно, хотелось большего, чтобы команда надолго задержалась в Премьер-Лиге. Я понимаю расстройство болельщиков, понимаю расстройство своих футболистов, но мои игроки с сильным характером, они заявят о себе в будущем! А так, конечно, я расстроен.

Напомним, с момента начала работы в Красноярске тренера окружали скандалы. Самый громкий из них связан с задержанием за пьяную езду в ноябре 2018 года. Тогда от освидетельствования Дмитрий Аленичев отказался, назвал все произошедшее специально разыгранным спектаклем. В итоге суд лишил его водительских прав и выписал штраф.

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