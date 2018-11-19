Задержанный нарядом ДПС Дмитрий Аленичев выехал из бара на служебной машине, принадлежащей клубу «Енисей»

Тренера красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева задержали пьяным за рулем. Это случилось в выходной, в субботу 17 ноября. Вечером тренер заехал в один из популярных баров в микрорайоне Взлетка, чтобы провести там время в «приятной дружеской атмосфере». И, видимо, перебрал. Нам удалось найти бар, где начинался праздник, а развернулся скандал, и поговорить с персоналом. Администратор заведения подтвердил «Комсомольской правде»-Красноярск:

Разговор с администратором бара 00:00 00:00

- Да, небольшой конфликт был, просто ругались. Ничего особенного. Потом они уехали.

- Драки не было?

- Драки не было. Со стороны администратора даже не было замечено конфликтной ситуации, которая требовала бы нашего вмешательства. Обычные люди могли поссориться, поругаться. Тем более, что бар – такое место, где все шумят, кричат. Тем более в выходные дни.

- Парковка от вас далеко?

- Парковка прямо перед заведением.

- Вашего посетителя узнали другие гости?

- Да, узнали, что тренер команды «Енисей»...

- О чем он спорил?

- Вот этого я не могу сказать. У нас заведение такого формата, что можно выпить, расслабиться, покричать немного, в пределах разумного. Даже если кто-то там на повышенных тонах друг с другом общается, мы особого внимания этому не уделяем, если это не выходит за грани.

Интересно, что в баре (предварительно) видели и понимали, что нетрезвый посетитель сейчас сядет за руль. Но ничего не предприняли. Это сделал один из посетителей, с которым Аленичев спорил. Позвонил в ГИБДД и назвал номер Hyundai, на котором уехал наставник красноярских футболистов.

Дмитрий Аленичев, тренер ФК ЕнисейФото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе ГИБДД подтвердили, действительно, около 23 часов указанный автомобиль Hyundai задержали на правобережье. Он успел проделать путь от Авиаторов до улицы Крайней, где его и остановил экипаж дорожно-патрульной службы. Водитель был с явными признаками алкогольного опьянения. Однако на предложение пройти медицинское освидетельствование отказался, причем сделал это в крепких выражениях. На него составили протокол, машину забрали и отправили на автостоянку. Водителя отправили домой.

К слову, иномарка Аленичеву не принадлежит, а числится на балансе клуба. Ему грозит лишение водительских прав на два года и 30-тысячный штраф.

Дозвониться до пресс-атташе ФК «Енисея» не удалось, видимо, комментировать ситуацию там пока не готовы. Меж тем еще недавно против наставника красноярских футболистов была составлена петиция от лица болельщиков. Авторы требовали уволить Дмитрия Аленичева после серии громких поражений «Енисея». В министерстве спорта подчеркнули, там тоже недовольны выступлением команды. Но пока вопрос о расторжении контракта не стоит.

По поводу субботнего инцидента в пресс-службе краевого минспорта рассказали, что неспортивное поведение тренера ФК «Енисей» обсудят. Но вряд ли это отразится на его работе.

КОММЕНТАРИЙ ГИБДД

- Если человек прошел медицинское освидетельствование и экспертиза показала, что он пьяный, ему грозит лишение прав на полтора года и штраф 30 000 рублей, - объяснили в отделе пропаганды ГИБДД по Красноярскому краю. – Это статья 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Если он отказался от освидетельствования, это статья 12.26. Наказание по ней ровно такое же – лишение прав и 30 000 штрафа. И те же последствия – пересдача ПДД, и прочее.

Все это, если человек попался пьяным за рулем первый раз. Если второй в течение года – то ему грозит уголовная ответственность до двух лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей, - на усмотрение суда.

КОММЕНТАРИЙ ФК «ЕНИСЕЙ»

- Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию.

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Тренера красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичевазадержали пьяным за рулем. Это случилось в выходной, в субботу 17 ноября. Вечером тренер заехал в один из популярных баров в микрорайоне Взлетка, чтобы провести там время в «приятной дружеской атмосфере». (Подробности)

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