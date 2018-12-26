Тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» на полтора года остался без прав

Главного тренера красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева лишили водительских прав на полтора года – за то, что отказался от медицинского освидетельствования при подозрении на нс за рулем. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. С оговоркой: в течение трех дней он может обжаловать решение суда.

Судебное заседание состоялось утром 26 декабря. Случай резонансный не только для Красноярска: ответчик – звезда футбола. Правда, мировой судья не увидел в зале ни самого тренера, ни его представителя (они не явились). Но раз регламент позволяет рассматривать дело об административном нарушении без ответчика, без него и рассмотрели.

Выступили свидетели со стороны обвинения, затем дорожные полицейские, рассказали, как задержали наставника «красно-синих» поздним вечером 17 ноября за рулем служебного «Хендая» неподалеку от его дома. И в качестве доказательства предоставили видео с камеры, установленной внутри салона автомобиля ДПС, на котором был снят момент оформления административного протокола. Записано все: как инспектор предлагает водителю пройти алкотест, и как тот отказывается, причем в крепких выражениях. После просмотра у судьи не осталось сомнения: виновен.

Пил безалкогольное?

Напомним предысторию. Субботним вечером 17 ноября футболист и тренер Дмитрий Аленичев вместе с супругой заглянули в известный красноярский ночной клуб «Залечь на дно в Б». Позже он уверял: пил только безалкогольное пиво, потом спокойно отправился с женой домой на иномарке, которую предоставил ему футбольный клуб «Енисей» в пользование.

Разговор с администратором бара 00:00 00:00

Но администратор бара признался «КП» - футболист «сцепился» (словесно) с одним из посетителей. Причины ему неизвестны, музыка была слишком громкой, о чем спорили мужчины, администратор не слышал.

Дмитрия Аленичева задержали 17 ноябряФото: Мария ЛЕНЦ

- Да, небольшой конфликт был, просто ругались. Ничего особенного. Потом они уехали.

- Драки не было?

- Драки не было. Со стороны администратора даже не было замечено конфликтной ситуации, которая требовала бы нашего вмешательства. Обычные люди могли поссориться, поругаться. Тем более, что бар – такое место, где все шумят, кричат. Тем более в выходные дни.

- Вашего посетителя узнали другие гости?

- Да, узнали, что это тренер команды «Енисей»...

- С кем и о чем он спорил?

- Вот этого я не могу сказать. У нас заведение такого формата, что можно выпить, расслабиться, покричать немного, в пределах разумного. Даже если кто-то на повышенных тонах друг с другом общается, мы особого внимания этому не уделяем, если это не выходит за грани.

В результате Аленичевы отправились домой. Сразу после этого на «синюю линию» (специальный номер ГИБДД) позвонил аноним и сообщил о пьяном водителе за рулем «Хендая». Назвал номер иномарки и указал направление. Через несколько минут «Хендай» тормознули во дворе жилого дома.

Задержание Аленичева.

На водителя составили протокол, а машину забрали на спецстоянку.

Почему Аленичев не приехал на суд

В тот момент сам Аленичев назвал случившееся провокацией:

- Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль. Я вышел, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления, мат. Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию. В это время чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками. С момента столкновения прошла ровно минута!

Далее, по словам тренера, второго водителя отпустили, а у него забрали документы. Сотрудники ГИБДД сами ему объяснили, что о ДТП, собственно, речи не идет, они приехали по наводке.

- Разыграли настоящий спектакль. Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.

А руководство ФК «Енисей» от комментариев отказалось: рано, мол, до суда о чем-то говорить.

Но теперь суд состоялся. Вот что ответил «Комсомолке» на этот раз пресс-атташе клуба Станислав Меркис:

- Я сам об этом узнал из новостей. Как и большинство сотрудников клуба, как тренерский штаб, я нахожусь в отпуске. Дмитрий Анатольевич на данный момент остается главным тренером команды. То, что произошло – околофутбольные моменты и на игру они не влияют. Это – личная жизнь Аленичева. Где он сейчас, я сказать не могу, не знаю. Год у нас получился не простой, он вобрал в себя много позитива и сложностей. Поэтому все мы отдыхаем и готовимся ко второй части сезона. Добавлю, что с 15 января у наших футболистов начинаются сборы, команда улетает в Турцию.

КОММЕНТАРИЙ ГИБДД

- Если человек прошел медицинское освидетельствование и экспертиза показала, что он пьяный, ему грозит лишение прав на полтора года и штраф 30 000 рублей, - объяснили в отделе пропаганды ГИБДД по Красноярскому краю. – Это статья 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Если он отказался от освидетельствования, это статья 12.26. Наказание по ней ровно такое же – лишение прав и 30 000 штрафа. И те же последствия – пересдача ПДД, и прочее.

Все это, если человек попался пьяным за рулем первый раз. Если второй в течение года – то ему грозит уголовная ответственность до двух лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей, - на усмотрение суда.

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