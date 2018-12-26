2018-12-26T09:02:20+03:00
Происшествия

Тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева на 1,5 года лишили водительских прав

На заседание он не приехал
Ася ЖУКОВА
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Тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева на 1,5 года лишили водительских прав.Тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева на 1,5 года лишили водительских прав.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Главного тренера футбольного клуба «Енисея» в Красноярске Дмитрия Аленичева на полтора года лишили водительских прав. Сегодня, 26 декабря, прошло заседание суда.

Однако на него Аленичев не явился. Выслушав свидетелей и инспекторов ДПС, суд принял решение: лишить прав и оштрафовать на 30 тысяч рублей. Впрочем, у тренера есть еще время на обжалование вердикта.

Напомним, наставник «красно-синих» был задержан вечером, 17 ноября за рулем служебного Hyundai на улице Крайней. В состоянии опьянения, но от алкотеста он отказался. Полицейские составили соответствующий административный протокол. Все, что случилось, записали на видео. Вскоре материалы ушли в суд.

«Комсомолке» удалось найти бар, в котором находился Аленичев до ЧП. Там рассказали: тренер поссорился с одним из посетителей, а после сел за руль подшофе. Однако сам Аленичев категорически все отрицал. По его словам, он был в баре с женой, пил безалкогольное пиво. Доехал домой, а когда парковался, его иномарку задела другая машина. Тогда и подъехали сотрудники ГИБДД.

- Все это попахивает недоразумением или провокацией. Если провокация, то будем разбираться в этой истории, - прокомментировал случившееся «Комсомолке» Александр Маньяков, официальный представитель Дмитрия Аленичева. Был пьян за рулем? Аленичев обеспеченный человек. Неужели он не может потратить 200 рублей на такси, если позволил себе бокал пива?

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