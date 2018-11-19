Дмитрий Аленичев рассказал о задержании за пьяную езду в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-19T14:56:53+03:00

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Главный тренер футбольного клуба «Енисей» рассказал о задержании за пьяную езду в Красноярске. Дмитрий Аленичев дал интервью о том, что произошло, изданию «Сорт-Экспресс».

Напомним, сегодня, 19 ноября, все местные СМИ сообщили: наставника наших футболистов поймали на пьяной езде. По версии силовиков и журналистов, неизвестный сообщил на «синюю линию», что тренер, отдыхавший в одном из заведений Взлетки, собирается сесть за руль принадлежащей клубу иномарки подшофе. Вскоре его остановили инспекторы. Но от освидетельствования водитель отказался. К тому же вел себя вызывающе.

Что касается Дмитрий Аленичева, у него своя версия случившегося.

- Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина, - пояснил он корреспонденту «СЭ». - Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат. Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута! Далее мужчина начал описывать момент аварии, якобы, я сдавал назад, потом вперед – в общем, путался. Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице -23! Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (почему и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке). Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.

По словам тренера, слежку за собой он замечал не раз. И понимает: ее цель – «испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку».

Напомним, после ряда проигрышей «Енисея» болельщики даже создали петицию, призывающую заменить тренера.