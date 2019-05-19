2019-05-19T18:08:27+03:00
Спорт

Футбольный «Енисей» сыграл вничью с московским «Динамо»

Это была последняя игра красноярской команды в матче 29-го тура футбольной Российской Премьер-лиги
Ольга КОСТИНА
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Матч закончился со счетом 2:2 Фото: vk.com/fceniseyМатч закончился со счетом 2:2 Фото: vk.com/fcenisey
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Ничьей закончилась 19 мая встреча красноярского «Енисея» и московского «Динамо» на поле стадиона «Центральный» в Красноярске. Итоговый счет – 2:2.Это была последняя игра «Енисея» в матче 29-го тура футбольной Российской Премьер-лиги.

В первом периоде команды обменялись голами с одиннадцатиметровых ударов. На 35-й минуте защитник «Динамо» Жоазиньо открыл счет. Но уже на 40-й минуте форвард «Енисея» Александр Кутьин его сравнял. Во втором периоде полузащитник «Динамо» Артур Юсупов оформил гол в ворота «Енисея». Но Александр Кутьин снова спас команду от поражения.

Игра была непредсказуемой и напряженной Фото: vk.com/fcenisey

Игра была непредсказуемой и напряженной Фото: vk.com/fcenisey

Сейчас «Динамо» располагается на 12-м месте (32 очка). «Енисей» досрочно покидает Премьер-лигу (20 очков). И этим фактом болельщики очень опечалены. Многие надеялись, что в домашнем матче «Енисей» выиграет.

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев во время пресс-конференции поблагодарил болельщиков за поддержку:

- Благодарю за искреннюю сегодняшнюю поддержку и, конечно, было бы неправильно, если бы мы сегодня проиграли. У нас сегодня была заключительная домашняя игра. Очень тепло поддерживали нашу команду, любили нас. В каких-то моментах критиковали, что было справедливо. Сегодня в очередной раз убедился, что действительно в Красноярске любят футбол! Конечно, хотелось большего, чтобы команда осталась в Премьер-Лиге, надолго задержалась в Премьер-Лиге. На это были объективные и субъективные причины. Конечно, я понимаю расстройство болельщиков, понимаю расстройство своих футболистов, но мои игроки с сильным характером они заявят о себе в будущем! А так, конечно, я расстроен.

«Енисей» досрочно покидает Премьер-лигу Фото: vk.com/fcenisey

«Енисей» досрочно покидает Премьер-лигу Фото: vk.com/fcenisey

А вот что сейчас пишут фанаты клуба в соцсетях:

«Вот и закончилась для Красноярска премьер-лига. Жаль, конечно, что вылетели, но эмоции непередаваемые. Спасибо команде за сезон. Теперь будем ждать новостей из команды»

«Ребята, я как болельщик Динамо, хочу сказать что вы красавцы! Несмотря на вылет, бьетесь как Львы! Удачи в ФНЛ! Ждем вашего возращения!».

«Вы обязаны возвращаться через сезон, без вариантов. Ты к великим Победам идёшь «ЕНИСЕЙ», и мы верим…».

ИСТОЧНИК KP.RU

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