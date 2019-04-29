В Красноярске при пожаре на заводе «Бирюса» сгорело 50 тысяч холодильников

О пожаре, который вспыхнул вечером в минувшую пятницу, 26 апреля, в считанные секунды знал чуть ли не весь миллионный Красноярск. Огромные клубы черного дыма поднимались вверх, да так, что было видно даже на самых дальних окраинах. Волну народного резонанса вызвало место пожара – Красноярский машиностроительный завод.

«Красмаш» известен в народе тем, что это супер-секретное оборонное предприятие, на котором делают самое современное оружие – баллистические ракеты. Территория завода составляет два километра в длину и километр в ширину. Где именно, в какой части находятся те самый секретные цеха, никто, по сути, не знает. Поэтому новость о пожаре восприняли с большой опаской.

Но примерно через полчаса после того, как на месте развернулись пожарные бригады, красноярцам выдали информацию, которая должна была их успокоить: горит здание, принадлежащее заводу холодильников. Конкретно – склад готовой продукции. На тот момент не было известно точно, сколько новеньких белоснежных холодильных агрегатов стояли там. Спасти их не старались, да это и невозможно было. Напомним, что когда пожарные прибыли на место, там уже полыхало более 5 тысяч квадратных метров кровли. Вскоре она обрушилась и огонь распространился еще дальше, охватив 20 тысяч квадратных метров.

Зловещий оттенок черному дыму придавала поначалу залитая битумом крыша. Затем огонь добрался до самих холодильников, внутри которых находился утеплитель – пенополистирол. К утру субботы пожарные справились с пожаром по внешнему периметру здания, но им еще долго пришлось заливать останки холодильников – чтобы не вспыхнули вновь. О причинах ЧП будут еще разбираться. Возможно, кому-то это будет стоить должности. Главное, что пострадавших нет.

Стоимость холодильников варьировалась от 12 до 25 тысяч рублей. Фото: официальный сайт завода холодильников

Каков же ущерб понес собственник? По официальной информации на складе хранилось 50 тысяч единиц готового оборудования. Стоимость их – от 12 до 25 тысяч. Если вывести среднюю цену и умножить на 50 тысяч, получится почти 743 миллиона рублей. Повторяем, это самые приблизительные расчеты. Добавим сюда сгоревшее имущество, поврежденное здание и оборудование – набежит сумму больше миллиарда рублей.

В правительстве края сделали официальное заявление, что, несмотря на значительный объем ущерба, который понес Красноярский завод холодильников «Бирюса» из-за пожара на складе готовой продукции, прекращение деятельности предприятия не планируется.

- Руководство предприятия готовит план первоочередных действий по обеспечению технологического процесса, ведет оценку понесенного ущерба и анализ необходимости возможных форм государственной поддержки, - сообщили в пресс-службе правительства.

На следующей неделе собственников «Бирюсы» пригласят в правительство края. И там будут решать, как выйти из положения.

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