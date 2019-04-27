МЧС: причиной пожара на «Красмаше» могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования

СЕГОДНЯ 07:34 2019-04-27T07:34:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели назвали предварительную причину пожара на «Красмаше». По словам начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игоря Лисина, в данный момент рассматривается несколько версий случившегося, в том числе и то, что пожар мог возникнуть из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

- Есть и другие версии, все они будут отрабатываться в рамках оперативно-следственных мероприятий, - сказал Лисин. - От МЧС России в тушении пожара было задействовано более 30 единиц техники, из них 19 - автоцистерны, и 82 человека. Сегодня в 08.17 по местному времени открытое горение ликвидировано.

Огонь полностью уничтожил склад с холодильниками (50 000 холодильников). От здания остались руины, кровля обрушена. Черный едкий дым обусловлен тем, что в составе холодильного оборудования есть полимер - именно они и дали такой эффект. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Сразу по прибытии спасатели уточнили у администрации, все ли сотрудники эвакуированы, пересчитали людей поименно.

- Полная ликвидация пожара, до последней искорки, займет сегодняшний день. Думаю, к вечеру можно будет об этом говорить. Ликвидация последствий - полномочия предприятия, - пояснил

ИСТОЧНИК KP.RU