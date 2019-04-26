Площадь пожара на территории оборонного завода «Красмаш» составила 2500 квадратных метров: обрушилась кровля
Площадь пожара на территории завода «Красмаш» составила более 2500 квадратных метров, сообщает источник «Комсомольской правды»-Красноярск с места события. Произошло обрушение кровли. По предварительным прогнозам тушение может затянуться до утра. Очевидцы снаружи сообщают, что слышали несколько взрывов.
Площадь пожара на территории оборонного завода «Красмаш» составила 2500.Ольга КОСТИНА
На месте находится корреспондент «Комсомолки», вот что она сообщает:
- Мы смогли доехать только до «Ааэрокоса», до памятника ракете. Не совсем понимаю, куда нам идти, слишком высокая стена по периметру забора и здание недостроенного цеха мешает сориентироваться в направлении. К тому же уже совсем стемнело. Продвигаюсь к проходной завода. Там стоит множество машин. Очень много людей, полиция оцепила и не пропускает любопытных близко. Тем не менее, народ все прибывает, стоит на противоположной стороне проспекта. Вижу много машин «Скорой помощи», они с включенными сиренами. Периодически подъезжают пожарные цистерны, их слышно издалека.
Пожарные машины прибывают одна за другойФото: Мария ЛЕНЦ
Сегодня днем в городе дул штормовой ветер с порывами до 18 – 20 метров в секунду. К вечеру ветер стих, это во многом облегчает пожарным задачу.
Добавим, что «Красноярский машиностроительный завод» производит как продукцию гражданского назначения, так и для обороны. Здесь производят части ракет «Сармат» и «Синева», а также собирают модули разгонного блока для ракет «Протон» и «Зенит».
Вид пожара с левого берега ЕнисеяФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО
Пожар на Красмаше в Красноярске. Видео: Рата СОРОКИНА.
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ИСТОЧНИК KP.RU