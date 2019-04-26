Площадь пожара на территории оборонного завода «Красмаш» составила 2500 квадратных метров: обрушилась кровля

Площадь пожара на территории завода «Красмаш» составила более 2500 квадратных метров, сообщает источник «Комсомольской правды»-Красноярск с места события. Произошло обрушение кровли. По предварительным прогнозам тушение может затянуться до утра. Очевидцы снаружи сообщают, что слышали несколько взрывов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705623" frameborder="0"></iframe> Площадь пожара на территории оборонного завода «Красмаш» составила 2500.Ольга КОСТИНА

На месте находится корреспондент «Комсомолки», вот что она сообщает:

- Мы смогли доехать только до «Ааэрокоса», до памятника ракете. Не совсем понимаю, куда нам идти, слишком высокая стена по периметру забора и здание недостроенного цеха мешает сориентироваться в направлении. К тому же уже совсем стемнело. Продвигаюсь к проходной завода. Там стоит множество машин. Очень много людей, полиция оцепила и не пропускает любопытных близко. Тем не менее, народ все прибывает, стоит на противоположной стороне проспекта. Вижу много машин «Скорой помощи», они с включенными сиренами. Периодически подъезжают пожарные цистерны, их слышно издалека.

Пожарные машины прибывают одна за другойФото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня днем в городе дул штормовой ветер с порывами до 18 – 20 метров в секунду. К вечеру ветер стих, это во многом облегчает пожарным задачу.

Добавим, что «Красноярский машиностроительный завод» производит как продукцию гражданского назначения, так и для обороны. Здесь производят части ракет «Сармат» и «Синева», а также собирают модули разгонного блока для ракет «Протон» и «Зенит».

Вид пожара с левого берега ЕнисеяФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705629" frameborder="0"></iframe> Пожар на Красмаше в Красноярске. Видео: Рата СОРОКИНА.

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