Спасатели еще проливают завалы: пожар на территории завода «Красмаш» потушили

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске стал крупнейшим за последние годы. Площадь возгорания, по официальным данным МЧС России, составила 20 000 квадратных метров. Чтобы справиться с огнем, пожарным понадобилась челая ночь. Пламя сначала локализовали (22.11 по местному времени), а затем и потушили. Случилось это в 04.17 по московскому времени (08.17 - по Красноярску). Но технику спасатели выводить с территории завода не спешат: под завалами все еще сохраняется жар, их тщательно проливают, чтобы избежать новой беды.

Погибших и пострадавших на пожаре нет - все эвакуировались до приезда спасателей Фото: соцсети

Напомним, ЧП на территории завода случилось вечером 26 апреля. На пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в цехе холодильных установок завода «Бирюса» (он находится в периметре «Красмаша» - прим.ред.). Когда первые пожарные расчеты подоспели к месту происшествия, огнем была охвачена вся кровля цеха - 6 000 квадратных метров.По данным собственного источника «Комсомольской правды» - Красноярск, к пожару могло привести короткое замыкание. Это одна из версий. В региональном МЧС рассматривают все возможные варианты развития событий. Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, пожар мог возникнуть и из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Проливкой места пожара будут заниматься до вечера Фото: соцсети

- Все версии будут отрабатываться в рамках оперативно-следственных мероприятий соответствующими органами, - отметил Лисин.

Пожар полностью уничтожил склад готовой продукции Фото: соцсети

- После короткого замыкания в цехе загорелись холодильники, горел пластик, полимеры, которые используются в производстве холодильников. Именно поэтому дым был такой черный и густой, - рассказал один из сотрудников предприятия. - Хорошо, что людей моментально эвакуировали. Приблизительный ущерб - более 1 миллиарда рублей. Сейчас к разбору завалов спасатели еще не приступили - проливка еще идет. Несмотря на то, что в Красноярске сегодня дождь с мокрым снегом, что тушили огонь всю ночь, под завалами еще тлеет.

Пожар потушили только утромФото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Пожар полностью уничтожил склад готовой продукции. Сгорело 50 000 холодильников. Погибших и пострадавших среди работников предприятия нет - людей эвакуировали до приезда пожарных расчетов. На тушении работали 30 единиц техники и 82 человека. По официальной информации, проливкой пожарища спасатели будут заниматься до вечера. Пожару присвоен 4-й ранг опасности.

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