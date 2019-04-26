В Красноярске горит завод «Красмаш»: клубы черного дыма заволокли небо
Масштабы ЧП и причины пока не известны
В Красноярске горит завод «Красмаш»: клубы черного дыма заволокли небоФото: Ольга КОСТИНА
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Прямо сейчас горит объект на территории Красноярского машиностроительного завода. В пресс-службе МЧС «Комсомольской правде»-Красноярск дали короткую информацию: горит крыша, других подробностей пока нет. В сторону предприятия выехали несколько пожарных расчетов. «КП» уточняет информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU