2019-04-26T16:20:48+03:00
Происшествия

В Красноярске горит завод «Красмаш»: клубы черного дыма заволокли небо

Масштабы ЧП и причины пока не известны
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске горит завод «Красмаш»: клубы черного дыма заволокли небоВ Красноярске горит завод «Красмаш»: клубы черного дыма заволокли небоФото: Ольга КОСТИНА
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Прямо сейчас горит объект на территории Красноярского машиностроительного завода. В пресс-службе МЧС «Комсомольской правде»-Красноярск дали короткую информацию: горит крыша, других подробностей пока нет. В сторону предприятия выехали несколько пожарных расчетов. «КП» уточняет информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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