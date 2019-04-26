В Красноярске горит завод «Красмаш»: клубы черного дыма заволокли небо

Очевидец взрыва на шахте в Донбассе: Чудес не бывает. Двух горняков достали. У остальных 15 - шансов нет

«Комсомолка» связалась с очевидцем взрыва, который прогремел на шахте «Схидкарбон» в Луганской Народной Республике