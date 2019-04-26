Пожар на территории красноярского завода «Красмаш» локализован на площади 20 тысяч

Пожар на территории Красноярского машиностроительного завода был локализован в 22:11 – через два часа после начала тушения. Его площадь составила 20 тысяч квадратных метров. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в ГУ МЧС России по краю. В настоящее время спасатели продолжают работать на объекте – до полной ликвидации. Привлечено в общей сложности 120 человек и 33 единицы техники. От МЧС – 78 человек и 29 единиц техники.

Опасности основному производству "Красмаша" нетФото: Мария ЛЕНЦ

В причинах будут разбираться специалисты.

По уточненным данным, пожар произошел в одном из цехов по производству холодильных установок (цех готовой продукции) завода «Бирюса». Он расположен на территории «Красмаша». Когда пожарные прибыли на место, горела кровля цеха на площади 5000 квадратных метров. Вскоре произошло обрушение кровли и огонь охватил еще большую территорию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705648" frameborder="0"></iframe> Александр Якимов, начальник пресс-службы краевого главка МЧС.Мария ЛЕНЦ

Погибших и травмированных нет. Информация, которая появилась ранее в социальных сетях о жертвах, не соответствует действительности.

Территория охраняется надежноФото: Мария ЛЕНЦ

На месте побывал руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер. Вот что он сказал:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="960" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705634" frameborder="0"></iframe> Момент возгорания на Красмаше. Эксклюзивное видео от подписчика КП-Красноярск.

- Ситуация под контролем. Цеха основного производства завода «Красмаш» находятся на удалении от очага возгорания. Огонь им не угрожает, как не угрожает и жилым домам. Жизнеобеспечению района ничего не мешает. Жителям рекомендуется закрыть окна и двери, чтобы оградить себя от дыма. На место прибыла мобильная лаборатория для изучения состояния атмосферного воздуха в районе возгорания. Результаты исследования показали, что превышений допустимых концентраций вредных веществ нет. В условиях штиля дым поднимается высоко над местом возгорания и уходит в сторону от города.

Привлечено в общей сложности 120 человек и 33 единицы техники. От МЧС – 78 человек и 29 единиц техники.Фото: Мария ЛЕНЦ

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