2019-04-26T21:02:53+03:00
Происшествия

Пожар на территории красноярского завода «Красмаш» локализован на площади 20 тысяч

Сообщения о двух погибших не подтверждаются
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пожар на территории красноярского завода «Красмаш» локализован на площади 20 тысячПожар на территории красноярского завода «Красмаш» локализован на площади 20 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Пожар на территории Красноярского машиностроительного завода был локализован в 22:11 – через два часа после начала тушения. Его площадь составила 20 тысяч квадратных метров. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в ГУ МЧС России по краю. В настоящее время спасатели продолжают работать на объекте – до полной ликвидации. Привлечено в общей сложности 120 человек и 33 единицы техники. От МЧС – 78 человек и 29 единиц техники.

Опасности основному производству "Красмаша" нет Фото: Мария ЛЕНЦ

Опасности основному производству "Красмаша" нетФото: Мария ЛЕНЦ

В причинах будут разбираться специалисты.

По уточненным данным, пожар произошел в одном из цехов по производству холодильных установок (цех готовой продукции) завода «Бирюса». Он расположен на территории «Красмаша». Когда пожарные прибыли на место, горела кровля цеха на площади 5000 квадратных метров. Вскоре произошло обрушение кровли и огонь охватил еще большую территорию.

Александр Якимов, начальник пресс-службы краевого главка МЧС.Мария ЛЕНЦ

Погибших и травмированных нет. Информация, которая появилась ранее в социальных сетях о жертвах, не соответствует действительности.

Территория охраняется надежно Фото: Мария ЛЕНЦ

Территория охраняется надежноФото: Мария ЛЕНЦ

На месте побывал руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер. Вот что он сказал:

Момент возгорания на Красмаше. Эксклюзивное видео от подписчика КП-Красноярск.

- Ситуация под контролем. Цеха основного производства завода «Красмаш» находятся на удалении от очага возгорания. Огонь им не угрожает, как не угрожает и жилым домам. Жизнеобеспечению района ничего не мешает. Жителям рекомендуется закрыть окна и двери, чтобы оградить себя от дыма. На место прибыла мобильная лаборатория для изучения состояния атмосферного воздуха в районе возгорания. Результаты исследования показали, что превышений допустимых концентраций вредных веществ нет. В условиях штиля дым поднимается высоко над местом возгорания и уходит в сторону от города.

Привлечено в общей сложности 120 человек и 33 единицы техники. От МЧС – 78 человек и 29 единиц техники. Фото: Мария ЛЕНЦ

Привлечено в общей сложности 120 человек и 33 единицы техники. От МЧС – 78 человек и 29 единиц техники.Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сегодня, 26 апреля, в Красноярске произошел крупный пожар не территории завода «Красмаш». Черный столб дыма высоко поднялся в небо, его было видно даже в самых дальних концах города. Строились самые разные загадки, что именно может гореть за периметром Красноярского машиностроительного завода. Добавим, что это режимное предприятие (крупнейшее предприятие оборонного комплекса России), по периметру обнесенное высоким забором, площадь которого составляет несколько десятков гектаров. Здесь выпускают не только гражданскую продукцию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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