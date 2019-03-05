«Мой сладенький, как мы обнимались!»: пропавший при взрыве дома кот спустя три недели вернулся на голос хозяйки

Эту нетривиальную историю даже специалисты называют настоящим чудом. Пропавший при взрыве дома в Красноярске кот спустя почти три недели пришел на голос хозяйки. По совпадению, зовут ее Татьяна Котова. Чтобы найти питомца, женщина каждый день приезжала на развалины, и звала-звала. Невероятно: прошло 19 дней, и любимец вернулся.

Напомним, ЧП случилось поздним вечером 14 февраля в самом центре Красноярска, на улице Кандагарской. В одной из гостинок на втором этаже рванул газовый баллон. В одно мгновенье обрушились шесть квартир, погибли два человека. Еще 18 лишились крыши над головой - кто-то переехал в социальный центр, кого-то приютили родные. Дом превратился в руины.

Дом на Кандагарской превратился в руины. Фото Татьяна КОТОВА.

Саму Татьяну от гибели спасла случайность. Из квартиры – тоже на втором этаже – она ушла всего за час до взрыва. Приходила специально, чтобы покормить трех кошек. Сейчас она с мужем живет в другом месте.

- И тут мне звонит хозяйка: здесь взрыв! Я быстро оделась и приехала, хотела забрать питомцев из этого ужаса, увезти к себе. Но меня не пустили, там было оцепление. Сказали нельзя, есть угроза обрушения. Я попросила сотрудников МЧС, чтобы вынесли кошек. Они поднялись, но вышли ни с чем. Говорят: в комнате нет окон и дверей. И животных тоже нет.

Эти кошки для Татьяны – особенные. Всех она спасла с улицы, от верной гибели. Кота Валериана (ему четыре года) подобрала в подъезде, куда его просто выбросили. О крошечной Джессике узнала от зоозащитников. Ее сестру разорвали собаки, малышку пригрел у себя бездомный. Но ухаживать за ней не мог. Надо было забирать, без вариантов. Трехцветную Джину поймала в подвале, вылечила от блох и лишая.

- Тогда мы жили все вместе – я, сестра и коты – на Кандагарской. Но сестра переехала, забрать животных у нее возможности не было. Я недавно перебралась к мужу, у него тоже живность, был против такой «стаи». Поэтому временно оставила гостинку за собой. Каждый день приезжала кормить кошек и убирать за ними.

Комната Татьяны после взрыва. Фото: Татьяна КОТОВА.

И тут такое… В разрушенный дом Татьяне удалось попасть только на четвертый день после взрыва. Все это время она не находила себе места. Но вдруг в новостях по ТВ увидела: по опустевшему зданию бродит ее Джина. Не уходит далеко, «плачет» в оконном проеме.

- Я рванула туда. И нашла ее – кошка пряталась за перегородкой в туалете. Стеной, которая закрывает трубы. Про Валериана мне рассказали: наутро после взрыва его видели в частном секторе. А о Джессике ничего неизвестно. Но ведь и тел животных на территории никто не заметил. Значит, шансы есть.

Кошка Джессика еще не нашлась. Фото: Татьяна КОТОВА.

День за днем Татьяна обходила ближайшие улицы, срывая голос, выкрикивая своих питомцев. Поговорила с соседями, но все зря. Однако женщина верила: кошки найдутся. Обещала любое вознаграждение тем, кто поможет их отыскать. Просила: увидите, только придержите.

С каждым часом шансов становилось все меньше. Тем более 26 февраля дом на Кандагарской снесли. От трехэтажки осталась только гора обломков. Но женщина не теряла надежды. И… сработало!

Исхудавший, весь в пыли, но главное – живой – на зов хозяйки показался кот Валериан. Тот самый, которого когда-то забрала из подъезда.

Больше никуда не отпущу! Фото: Татьяна КОТОВА.

- Вчера нашла моего ребятенка, - плачет от радости Татьяна. – Он пришел на мой голос. Вылез из подвала разрушенного дома на Кандагарской. У нас такая трогательная встреча была – как мы обнимались. Мой сладенький, он все вздрагивает от каждого шороха. Трясется со вчерашнего дня. Еще не отошел. От 5 килограммов всего 2800 осталось, одни кости. Я его уже подстричь успела. Больше не отпущу никуда!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Марина РУСИНОВА, специалист-фелинолог, руководитель клуба любителей кошек «Субмарина»

- Я уверена на тысячу процентов: ничего в нашей жизни не происходит просто так. Женщина дождалась, и кот к ней вышел – это история за гранью нашего понимания, чудо.

Такое бывает очень редко, ситуация действительно нетипичная. Коты – животные независимые. Но, если они любят человека, они крайне привязаны. Но живут инстинктами. Кот никуда не ушел, потому что женщина его тогда подобрала, приютила. То есть у него с этим местом связаны приятные воспоминания, запахи. Это было его родное: здесь было комфортно, его любили. Поэтому он и остался неподалеку. Надо спасибо сказать хозяйке, что она не оставила надежды найти животное. А они очень чувствуют.

И второй момент: животное может подходить хозяину, а может и нет. С какими-то из них у нас формируются особые связи. Ровно так же, как и с людьми. Вполне вероятно, что у женщины с этим котом было нечто подобное.

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