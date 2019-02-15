Владелец коттеджа в Покровке пригласил пожить у себя пострадавших после взрыва газа соседей

Роман и Вера Будкеевы живут в Красноярске в паре сотен метров от Кандагарской, 3, где вечером 14 февраля прогремел взрыв. Напомним, в 21.10 по местному времени в квартире №11 взорвался газовый баллон. Северная и восточная стороны трехэтажки сложились, как карточный домик. Во время взрыва в доме находилось 20 человек, 18 эвакуировали спасатели. Двое человек погибли – пожилой хозяин квартиры №11 и его 50-летняя соседка…

Сам взрыв Роман и Вера не слышали – они его почувствовали.

- У нас двухэтажный коттедж на 2-й Дальневосточной, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Роман. – Мы вечерничали, детей готовили ко сну (их в семье двое – Яну 2 годика, Соне - 4). И тут дом наш содрогнулся. Я выглянул в окно, но ничего подозрительного не увидел – коттедж все-таки далековато от места взрыва. Потом уже, наверное, через час в Интернете увидел сообщение об этом.

Взрыв произошел 14 февраля в доме на улице Кандагарская, 3Фото: Мария ЛЕНЦ

Ян и Соня к тому моменту уже спали, поэтому родители собрались и отправились к месту взрыва – предложить помощь спасателям. Но последние и так справлялись.

- Что вы увидели, когда пришли?

- Горе. Много горя. Тогда я и решил, что хочу реально, не на словах, помочь. Подошел к Владиславу Логинову (первый вице мэр Красноярска – прим.) и сказал, что готов разместить у себя пострадавших. Сколько смогу. Дом у нас большой, комфортно сможем, думаю, человек пять разместить.

Роман говорит, что предложил помощь потому, что это правильно и по-человечески Фото: предоставлено Романом Будкеевым

При этом ни Роман, ни Вера лично пострадавших не знают. Да – живут в одном районе, но общаться или пересекаться раньше не приходилось. Да и некогда. Обычно Роман весь в делах (у него свой бизнес, занимается производством компьютерных игр).

- А жена как к вашей инициативе отнеслась?

- С небольшой настороженностью. Но она понимает: это правильно, по-человечески. И если мы можем помочь – надо это сделать. Что касается расходов на питание и прочее, думаю, мы справимся.

На место ЧП сразу же приехали оперативные службыФото: Мария ЛЕНЦ

Об инициативе Романа на пресс-конференции несколько минут назад рассказал Владислав Логинов, попросил журналистов озвучить информацию. Сам Роман отправился к разрушенному дому, - сюда приезжают жильцы, потерявшие кров, чтобы понять, можно ли найти что-то из вещей, документы. Он будет предлагать здесь свою помощь. Телефон Романа также есть в нашей редакции, если вы хотите подключиться, помочь пострадавшим – а им будут нужны не только временный кров, но и вещи, - звоните, ждем вашего отклика: 8(391) 206-96-52.

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