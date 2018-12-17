Трое суток в сугробе: после исчезновения туристов в Приисковом лесник снял видео, как выжить в минус 30

- На это холодно даже смотреть! – экстремальное видео о том, как выжить в тайге при минус 30 снял лесник из Красноярского края Игорь Шехоркин.

Признается: сделал это после трагической истории в Приисковом (Хакасия). Напомним, там 24 ноября пропали четверо туристов: трое мужчин и одна женщина. Поехали кататься на снегоходах, но через несколько часов поднялась пурга. Найти в метель дорогу обратно не смогли. Их ищут до сих пор. Обнаружили снегоходы, временное убежище. Но не людей…

Без снаряжения и еды

Трое суток в сугробе. Как выжить в минус 30..

Игорь – опытный выживальщик. Он уверен: заблудившись в лесу, можно продержаться несколько дней. Даже в суровых условиях. В помощь тем, кто может оказаться в подобной ситуации, он и сделал свой ролик. Для этого отправился один в тайгу. Без снаряжения и припасов. Только камера, аккумулятор и фонарик.

Но загодя предупредил пользователей: идете в лес, сообщите маршрут близким, имейте с собой перекус и спички. И, если что случится, без паники!

- Уйти на 50 километров в тайгу не мог, был поближе. Но следов волков, лосей, зайцев в лесу хватало, - говорит он.

Оказавшись на месте, первым делом соорудил «берлогу». Набросал огромную (в человеческий рост) кучу снега, вырыл в ней лаз. Скоро обещали под минус 30, так что сил не жалел.

Вот в такой "пещере" мужчина провел три ночи. Фото: стоп-кадр Игорь ШЕХОРКИН.

Постель из веток

И вот первая ночевка. Перед ней смастерил себе постель. Из тонких веток, слоем примерно в ладонь толщиной. Вход в «пещеру» заделал большим куском коры.

Но поспать оказалось не так-то просто. Ночью проснулся от того, что замерзли руки, всего колотило. Раз 50 перевернулся, попробовал отжиматься, но «потолок» был низковат. Согрелся и снова смог поспать.

- Потихоньку светает, дубачок был хорошенький, - поделился впечатлениями о первой ночи при минус 30. – Теперь моя задача – найти еду и воду. Кстати, для своего «сугроба» я специально выбрал место на возвышенности. Так легче ориентироваться и меня потом проще найти.

А через некоторое время обнаружил воду – ручей под горой. Проточную пить можно, а вот стоячую – лучше остеречься. Отыскал ягоды шиповника и калины. Последнюю ел вместе с косточками, так питательней.

Почки - наше все!

Час за часом – наступила вторая ночь. Ее он тоже пережил без проблем. Только предостерег: когда заберетесь в сугроб, постарайтесь отряхнуть одежду от снега, чтобы она не слишком отсырела. Иначе согреться будет еще труднее.

- За день раз пять сходил на ручей, попил воды. Нашел березовые почки – от упавшего дерева. На вкус, как отруби. Почки – наше все!

Утром понял: за двое суток сугроб стал, как камень, как бы не замуроваться! К тому же пошел снег.

- «Берлогу» завалило, если заблудились, следы от того же снегохода может замести за сутки, - рассказывает Игорь. – Но уходить от убежища далеко не советую. Стоит выдвигаться в разные стороны, но так, чтобы держать его в поле зрения. Если пойдете дальше, обязательно делайте по пути затески, метки, сбивайте на деревьях кору палкой, обозначая свой маршрут. Так можно уйти на километры, а там и ориентир найдется.

В сугроб на постоянку?

Третья ночевка выдалась более удачной, потеплело до минус 11. Поэтому все прошло успешно.

- Вот и все, - подытоживает Игорь на третье утро. – Питался ягодами, 3-4 раза в день спускался к ручью. Так грелся и подсушивал одежду. На своей практике, шкуре, показал: провести несколько суток в лесу можно. Но, конечно, лучше, чтобы этого с вами не случилось. Берегите себя и своих близких!

К слову, опубликованное только вчера на его Youtube-канале видео собрало около 10 тысяч просмотров. Большинство из пользователей в шоке:

- Я замерзаю в квартире под двумя одеялами только от вида этого сугроба и хруста снега... Ты реально космически крут!

- Слишком жёсткий хардкор.

- Трое суток, да ты скоро на постоянку жить в сугроб переедешь!

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