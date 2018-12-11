Надежды найти живыми почти не осталось: в Хакасии возбудили уголовное дело по факту исчезновения туристов в Приисковом

В Хакасии возбудили уголовное дело по факту исчезновения туристов на севере Хакасии, в окрестностях поселка Приискового. Трое мужчин из Красноярского края и одна женщина из Саяногорска пропали 17 дней назад, 24 ноября. Двум мужчинам по 40 лет, третьему 29. Их спутнице – 36.

Они приехали в живописные отроги Кузнецкого Алатау, чтобы покататься на выходные на снегоходах. Выехали в горы и не вернулись к назначенному часу. И не вышли на связь. Владелец гостиницы в Приисковом, где остановились туристы, не дождавшись их к 20 часам, позвонил в МЧС.

Все эти дни десятки спасателей, полицейских и добровольцев прочесывали окрестности. Не прерывались даже в метель, когда порывы ветра достигали 20 метров в секунду и валили с ног. Выезжали на поиски, даже когда нагрянул мороз под -40. Несколько раз в воздух поднимался вертолет. Но удалось найти только следы ночевки и три снегохода в 5 километрах от поселка, в лесному массиве на у горы Арарат.

За спасательной операцией следила, без преувеличения, вся страна. Но увы, до сих пор нет никакой ясности. Найдены только снегоходы. И никаких следов потерявшихся туристов.

По закону, в таких случаях возбуждается уголовное дело.

- Проведенные поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших не дали положительных результатов, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в хакасском следкоме. – С связи с этим Ширинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Хакасия по факту безвестного исчезновения группы туристов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Официальной информации от МЧС о прекращении поисков не поступало. Туристов ищут. Поэтому надежда есть, пусть маленькая, но она теплится.

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