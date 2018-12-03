МЧС не сдается: поиски четырех потерявшихся в Приисковом туристов будут продолжаться

Девятые сутки на пределе сил спасатели и волонтеры ищут в Приисковом четырех потерявшихся туристов (трое мужчин из Красноярского края и одна девушка из Хакасии). Напомним, утром 24 ноября они на трех снегоходах выехали на прогулку с турбазы «Крепость» и не вернулись к вечеру, как планировали. Около 20.00 тревожный звонок от хозяина турбазы поступил спасателям. И тут бы сразу начать поиски «потеряшек», но в тот вечер Хакасию накрыл снежный шторм, скорость ветра достигала 35 метров в секунду… Выхоить на поиски в такое время – большой риск. Кстали, о надвигающейся буре группа знала, однако рассчитывала вернуться до нее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/680467" frameborder="0"></iframe> Приисковый, 3 декабря.

На следующий день искать «снегобратьев» (именно так называют себя любители этого спорта) начали не только спасатели хакасского подразделения МЧС, - откликнулись практически все отдыхающие в Приисковом, приехали снегоходчики из близлежащих городов и регионов, свои силы подтянула полиция. Позднее группировка спасателей была усилена посиковиками Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Девять дней. Днем и ночью. В метель и мороз. Сегодня появилась информация, что поиски завершаются. Это не так, заверили «Комсомолку» спасатели. Хотя часть волонтеров-поисковиков, действительно, сворачивает работы.

- Сложно сказать, сколько человек может выжить на морозе в тайге без связи. Наверное, пока сил хватит. Первое дело – надо двигаться, - говорит Валерий Терешков, замначальника ГУ МЧС по Красноярскому краю. - Большая ошибка – оставить снегоходы, очень опасно прятаться под снегом – можно уснуть и не проснуться. Все известные охотничьи избушки в районе поисков проверили. Однако в здесь есть и избушки, которые строят частные лица, даже браконьеры. Если туристы набрели на такой «балок», есть шанс, что живы. Проверить все эти хижины не представляется возможным, потому что никто точно не знает, сколько их там, и где они расположены.

- Когда прекратятся поиски?

- Приведу пример: потерявшихся на Ангаре рыбаков мы искали два месяца. Мы ищем людей, пока это целесообразно и логично, пока есть надежда и шанс, что они живы. Пока что надежда есть. И поиски будут идти, несмотря на затраты. Что касается Приискового, то всем, кто любит там отдыхать, могу посоветовать обзавестись КСС СПС СПАРС, - космической системой спасения. Она не слишком дорого стоит и очень проста в применении: потерялся, не можешь найти путь – нажимаешь кнопку, срабатывает маячок, тебя засекает спутник, и оповещение поступает в Центр спасения Росавиации. В течение часа - полутора вылетает вертолет! Точность определения местоположения – 100 метров. Знайте о возможностях спасения, если рискуете и любите адреналин, позаботьтесь о том, чтобы выйти к людям.

Со своей стороны, хакасские спасатели подготовили пошаговую «карту» поисковой операции.

День за днем

25 ноября, воскресенье. Маршрут потерявшихся туристов спасателям был известен: владелец турбазы «Крепость» указал направление, в котором уехали туристы – район реки Верхняя Сарала. Однако спасатели не исключали, что маршрут группа могла изменить.

- В Приисковом был собран штаб, где опытные поисковики обрабатывали все поступающие данные и планировали маршруты поисковых групп, исходя из их оснащенности и подготовки, - рассказали в ГУ МЧС по Хакасии.

В это время туристы-снегоходчики частным порядком обследовали местность, однако активным посикам очень мешал буран, который все никак не утихал.

26 ноября, понедельник. С утра над Приисковым разъяснилось, и спасатели задействовали вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России.

- Вертолет работал два дня (понедельник и вторник), пока позволяла погода, - говорят спасатели. – Но уже в среду воздушное судно не смогло пробиться в район поиска – мешал сильный ветер. Осмотр с воздуха результатов не принес, никаких признаков пропавших снегоходчиков обнаружено не было.

При этом нужно отметить, что помимо «вертушки» спасателей, небо шерстил и частный вертолет. Его в воздух поднимали значительно чаще – для этого не нужно было ждать отмашки от руководства. Владелец вертолета сам решал, можно ли при текущей погоде задействовать машину. Спасатели говорят, что вертолетчики на глубоком рыхлом снеге, оставшемся после прошедшего бурана, след могли увидеть на довольно большом расстоянии.

Помимо этого волонтеры и наземные группы продолжали объезжать по квадратам район поисков.

27 ноября, вторник. Усилена группировка спасателей, на помощь прибыли десять специалистов Сибирского регионального поисково-спасательного отряда с четырьмя снегоходами.

28 ноября, среда. Метель и снег. Бесконечный белый снег. Но волонтеры-снегоходчики, которые работали все это время в горах, осматривая район горы Арарат, нашли три снегохода и небольшое укрытие из снега и веток. Его люди построили, чтобы укрыться от холода и переночевать. Рядом со снегоходами нашли кое-какие вещи потерявшихся туристов, - …

Стоит отметить, что местечко находится всего в каких-то 5 – 8 километрах от Приискового. У поисковиков и родных, которые все это время места себе не находили в неизвестности, появилась надежда: значит, живы и ушли на поиски дороги.

29, 30 ноября и 1 декабря. Район, где найдены снегоходы, стал наиболее перспективным для поисков. Волонтеры решили прочесывать его не только на снегоходах, но и на лыжах. Искали даже ночью.

- Был привлечен кинологический расчет, но безуспешно, - говорят спасатели. - Поисковая собака не смогла работать в условиях глубокого снежного покрова, где толщина рыхлого снега местами превышала полтора-два метра.

Первого декабря в районе поисков резко похоодало, до минус 27 градусов. На ветру – добавляй еще 10. Ощущается в горах Приискового такой мороз, как минус 35-37 градусов. Мороз крепчал, а надежда таяла. Все это время частный вертолет занимался облетом территории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/680466" frameborder="0"></iframe> Погода в Приисковом сегодня.

2 декабря, воскресенье. Спасатели смогли поднять в воздух МИ-8. Облетели район горы Арарат. Следов нет. Начат поиск с помщью металлоискателей.

- Пропавшие снегоходчики покинули место, где было обнаружено убежище, во время бурана, - считают спасатели. - Не имея точного направления движения и средств для ходьбы по глубокому рыхлому снегу, в условиях сильного ветра и практически нулевой видимости, группа не могла уйти далеко от места обнаружения снегоходов. Сейчас все надежды на благополучный исход поисковой операции связаны с обнаружением возможного укрытия пропавших туристов, скрытого снежным покровом.

КОНКРЕТНО

Всего в поисках приняли участие порядка 200 человек. В настоящее время сводная группировка МЧС в районе Приискового насчитывает 31 человека. Также, в районе поиска работает группа сотрудников МВД, в составе 10 человек. Активно ведут поиск более двадцати волонтёров. Поисковые работы продолжаются. За неделю осмотрено с помощью авиации 338 квадратных километров тайги. Следов потерявшихся туристов не обнаружено.

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