«Месяц встречал машины на трассе»: в Красноярском крае преданный пес дождался уехавшего во Владивосток хозяина

СЕГОДНЯ 08:12 2018-09-11T08:17:11+03:00

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Как в «Хатико», только финал – счастливый. Эта пронзительная история произошла в Назарове Красноярского края. Причем совсем недавно. В августе на улицах города появилась собака, шарпей. Потерянно бродил у одно из местных заводов. Часто выходил к трассе, подолгу вглядывался в проносящиеся мимо машины.

- А пару раз даже кидался под колеса. Будто кого-то узнал, хотел остановить, - рассказывали местные жители.

Тогда же в соцсетях пошли посты: «Чей шарпей?» «Породистая собака осталась без владельца».

- Мне рассказала о них подруга, она заводчица собак, - делится жительница города Марина Шаманаева. – Сама я знала: шарпеи – такие, что выбирают хозяина раз и на всю жизнь. А, потеряв его, могут зачахнуть от тоски, даже погибнуть.

И женщина взялась за дело: распространяла объявления, писала во всевозможные группы. А пока шарпея приютила новая семья.

- Но скучал он очень, - говорит Марина. – Скулил, лаял, выл. Поэтому время от времени его приходилось выпускать.

Прошел практически месяц, 23 дня. Казалось, шансов найти хозяина собаки уже почти нет. И тут в доме девушки раздался звонок.

- Сама я занималась поисками неделю. И повезло: хозяин собаки Евгений (он дальнобойщик из Владивостока) случайно увидел мой пост в Instagram, а там номер телефона. Вчера утром позвонил, потом приехал за мной. Так совпало, что он снова попал в наш город. И мы отправились в семью, которая приютила песика, чтобы его забрать. Надо было видеть эти эмоции! Сэм на хозяина запрыгнул, на задние лапы встал, давай облизывать. А потом рычать начал: «Оставил меня, такой-сякой!». Это было – до слез. Я на радостях даже не сообразила их сфотографировать, обо все забыла.

Оказалось, Евгений приехал к нам на завод загружаться. Сэм всегда с ним был. Хозяин его привязал, как он мне вчера рассказал, но порвал поводок и убежал за сучками. Мужчина искал его до вечера, а уже время подошло, поэтому вынужден был уехать. На проходной попросил: если прибежит, привяжите! Приеду – заберу обязательно. Так расстроился.

Как выяснилось, Сэму всего годик. И Евгений всегда возит его за собой. У него в кабине мисочки, корм, игрушки. Так что Сэмик уезжал на коленях у хозяина. Наскучался, не знаю, как Евгений рулил. После этой истории я еще раз убедилась: хороших людей у нас много, больше, чем злых.

Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось дозвониться до хозяина Сэма. Евгений сейчас в дороге, на подъезде к Иркутску.

- Вы не представляете, как я скучал, - признался мужчина. – Сэма мне подарили на день рождения. С тех пор он со мной и ездит. Я его пытался оставлять дома, но куда там! Видит: когда я собираюсь в рейс, сумки складываю, и он тут же со мной. Сам в машину запрыгивает!

Он ко мне очень привязан. И мне хорошо: представьте, 5 тысяч километров на один край хожу! Когда Сэм потерялся, я искал его до вечера. Но должен был ехать, по-другому просто не мог.

Переживал: незнакомый город, живой ли он? Всякое ведь бывает. А, оказывается, вот оно как! Как он выл при встрече, меня облизывал! Теперь мы вместе.

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