Анатолия Быкова задержали сразу после того, как суд отпустил экс-депутата под домашний арест Фото: Следственный комитет России

Так дома или под арестом? 23 октября 2020 в Центральном районном суде приняли решение об избрании меры пресечения для Анатолия Быкова, обвиняемого в организации заказных убийств. Экс-политика арестовали до 21 декабря 2020 года.

Обвиняемого привезли на синем «Фольксвагене», похоже, том самом, на котором его накануне перевозили из одного следственного изолятора в другое. Журналисты, а также несколько человек из группы поддержки ждали Быкова у входа. Однако автомобиль проехал мимо и скрылся во дворе, ворота за ним сразу же закрылись. Так что увидеть Быкова хотя бы со стороны, хотя бы визуально определить, как он себя чувствует, не получилось.

Заседание началось в закрытом режиме – из-за ограничений по коронавирусу.

Напомним, вечер 22 октября перестал быть томным, когда к воротам красноярского СИЗО-1, что на Республики, подъехал автозак. И журналисты, скучившиеся под прожектором у выхода из СИЗО, как будто он мог согреть от колючей осенней мороси, поняли – сенсации этого дня еще не закончились. С минуты на минуту отсюда должен был выйти Анатолий Быков, несколько часов назад в краевом суде было принято решение заменить заключение под стражу домашний арест (Ваша честь, вы меня удивили!). Но мечты не сбылись. Вместо того, чтобы отправиться домой, под стражей Анатолия Быкова перевезли в следственный изолятор МВД. А 23 октября в районном суде ему выбрали новую меру пресечения - Быков пробудет в СИЗО Красноярска до 21 декабря.

За что судят Быкова?

Впрочем, для тех, кто внимательно следил историей Быкова в последние полгода, сегодняшний арест не стал сенсацией. Как мы уже сказали, ему за лето было предъявлено три обвинения по тяжким статьям. Самое первое, за которое его задержали 7 мая этого года в особняке в Соснах, - это организации убийства бывших подельников Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Оно произошло в 1994 году. Исполнитель убийства и бывший друг Быкова Владимир Татаренков, отсидев свой срок, дал на него показания. Вот по этому делу накануне Быкова и «отпустили под домашний арест». Защита сумела доказать, что преступление совсем не тяжкое, а подозреваемый не сбежит за границу и не станет оказывать давления на свидетелей.

Арест Быкова 22 октбяря Фото: Следственный комитет России.

Но есть еще два уголовных дела, которые были предъявлены, когда бывший «алюминиевый король» находился в СИЗО. Одно из них – организация преступного сообщества в 90-х годах. Тогда, напомним, Быков держал в руках ресторанный, игорный бизнес, торговлю и, самое главное, из-за чего его прозвали «алюминиевым королем» - завладел Красноярским алюминиевым заводом, имел крупные пакеты акций многих предприятий в крае.

Анатолий Быков Фото: Следственный комитет России.

И организация убийства бизнесмена Андрея Неколова, которая произошла в январе 2005 года. Некол - так звали его в своих кругах — занимался переработкой цветных металлов, деревообработкой и намеревался запустить в Красноярске завод по переработке бытовых отходов. То есть составлял конкуренцию Быкову, за что, предположительно, его и расстреляли в центре города. Вот именно дело «Никола» сейчас выходил на передний план и становится самым отягчающим аргументом для того, чтобы содержать Анатолия Быкова под стражей в СИЗО.

Быков на допросе у следователя Фото: Следственный комитет России.

Наконец, еще одно преступление, в котором подозревают Анатолия Быкова – подстрекательство к убийству вице-президента федерации бокса края Андрея Грабовского в 2004 году. Киллер 1 ноября 2004 года подкараулил свою жертву по дороге в поселок Овинный, но Грабовский сумел скрыться. Спустя годы, отбыв срок, киллер дал показания на Быкова, им даже устроили очную ставку в кабинете следователя.

Журналисты ждут Анатолия Быкова рядом со зданием суда Фото: ИВАНОВА Диана

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Возможно, Быкова готовили к эвакуации за границу, но силовики сработали четко»

Юридические коллизии вокруг расследования дела Быкова, конечно же, обсуждают профильные специалисты. Юристы, адвокаты. Вот как прокомментировал это известный красноярский юрист Николай Алмаев:

- Что касается сенсационного решения относительно домашнего ареста Быкова от 22 октября, внимательно перечитал стенограмму на вашем сайте (напомним, эксклюзив kp.ru), - аргументов фактически никаких не было для изменения решения о взятии под стражу, все в рамках того, что уже ранее было рассмотрено в суде.

Да, у меня были такие случаи, когда освобождали, изменяли меру пресечения, но там были либо процессуальные нарушения, либо не учтены все обстоятельства, которые рассматривались при избрании меры пресечения. Думаю, это будет предметом пристального изучения Верховного суда – прокуратура не остановится и представление они направят.

Что было бы, если бы Быков действительно вышел под домашний арест?

Возможно, его готовили к тому, чтобы эвакуировать куда-то за границу, и потом его не найдешь. Что угодно могло быть, мы не знаем всей подоплеки.

Но то, что силовики были готовы к такому развитию событий, уверен в этом. В противном случае они соединили бы уголовные дела еще в самом начале в одно производство, и не было бы оснований для подобных маневров.

Но дела оставили в отдельном производстве, и, когда суд принял такое решение, появились совершенно законные основания для задержания Быкова по другому делу. Сработали силовики профессионально здесь, не дали Быкову возможности воспользоваться решением суда. И они ничего не нарушили, поступили ровно в рамках уголовно-процессуального законодательства.

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