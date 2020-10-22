Анатолия Быкова отправили под домашний арест

Анатолий Быков Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-политику и бизнесмену Анатолию Быкову суд изменил меру пресечения и выпустил под домашний арест – этого долгое время добивалась защита. Адвокат настаивает, что этой меры будет достаточно, ведь Быков не собирается никуда уезжать и скрываться от следствия. Однако по мнению следователей будучи на свободе Анатолий Петрович может оказывать давление на тех, кто проходит по делу свидетелем.

Анатолий Быков Фото: Мария ЛЕНЦ

- На данный момент мы можем подтвердить, что красноярский краевой суд изменил решение нижестоящей инстанции – суда Железнодорожного района, о заключении Анатолия Быкова под стражу, - прокомментировала «Комсомольской правде» – Красноярск Оксана Веселова, представитель суда Красноярского края. – Анатолию Быкову действительно изменена мера пресечения – на домашний арест.

Понятно, что домашний арест – тоже малоприятная вещь. Но по сравнению с СИЗО, безусловно, это серьезное послабление. Тем более, если учесть что дом Анатолий Быкова – это роскошный коттедж в престижном районе Красноярска, откуда, кстати, его и забирали в момент ареста.

Анатолий Быков Фото: Мария ЛЕНЦ

С адвокатом Анатолия Быкова пока связаться не удалось.

Напомним, Быкова подозревают в нескольких преступлениях – «Руководстве преступным сообществом», «Умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах по предварительному сговору».

Следствие считает, что Быков был соучастником организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко, - они входили в преступную группу, которой управлял авторитет. Показания против него дали еще один заказчик и киллеры.

Затем в ходе расследования ему предъявили еще обвинении в убийстве летом 2004 года в поселке Удачном 42-летнего мужчины, руководившего компанией по утилизации промышленных отходов. Киллеру за работу было обещано 50 тысяч долларов. Однако исполнив заказ, получил только пятую часть гонорара. А сейчас дал показания на заказчика.

Пока идет следствие, «Петровича» (так называют его в Красноярске) отправляли в СИЗО, но сегодня меру пресечения изменили на домашний арест.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

Николай Алмаев, юрист, специалист в области криминального права (Красноярск):

- Я только сейчас от вас узнал об изменении меры пресечения. Удивлен! Думаю, как и мои коллеги. С точки зрения юриспруденции это, конечно, интересный прецедент. Просто так не меняют меру пресечения человеку, подозреваемому в организации заказных убийств. Это серьезная статья. При вынесении решения о мере пресечения суд не рассматривает доказательств вины, то есть, тут не стоит вопрос о том, виновен человек или нет. Учитывается тяжесть обвинения и прежде всего два фактора: может ли обвиняемый скрыться, и может ли влиять на свидетелей. Я бы на эти вопросы ответил, чисто теоретически, конечно, да. О чем может говорить эта ситуация? Возможно, вообще что-то изменилось в характере дела. Не локально, а так сказать, глобально. Хотя могут быть и другие причины. К примеру, болезнь обвиняемого или другие, вновь открывшиеся (случившиеся) обстоятельства. Конечно, интересно было бы ознакомиться с мотивировочной частью.

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