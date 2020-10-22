Анатолию Быкову изменили меру пресечения Фото: Мария ЛЕНЦ

22 октября 2020 в красноярском краевом суде было принято сенсационное решение об изменении меры пресечения для Анатолия Быкова с заключения под стражу на домашний арест.

Напомним, Быкова задержали 7 мая этого года. К нему в дом нагрянули силовики, провели обыски, изъяли документацию. Сначала поместили под арест на два месяца. Потом арест продлили. Следствие считает, что Быков был соучастником организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко, - они входили в преступную группу, которой управлял авторитет. Показания против него дали еще один заказчик и киллеры.

Затем в ходе расследования ему предъявили еще обвинении в убийстве летом 2004 года в поселке Удачном 42-летнего мужчины, руководившего компанией по утилизации промышленных отходов.

И вот, Быкову изменили меру пресечения – с заключения под стражу на домашний арест. Решение, мягко говоря, неожиданное - Быков обвиняется в тяжком преступлении; по мнению следствия, может скрыться, или оказывать давление на свидетелей. Что же произошло? Вкратце – защита доказала, что статью нельзя квалифицировать как «особо тяжкую», и убедила суд, что под домашним арестом обвиняемый не окажет влияния на ход расследования.

Судья:

- Рассматривается материал по апелляционной жалобе в интересах Анатолия Петровича Быкова на постановление Железнодорожного районного суда от 30 сентября 2020 года. В судебном заседании принимает участие обвиняемый. Назовите имя, фамилию, отчество, дату рождения.

Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Быков:

- Быков Анатолий Петрович, 17 января 1960 года.

Судья перечисляет участников заседания (представители прокуратуры, адвокаты, и пр.)

Судья:

- Отводы каким-либо участникам процесса будут?

Быков:

- Всегда готов к справедливому судебному заседанию. Будет ли сегодня честное мероприятие?

Судья:

- Ответьте на вопрос, отводы участникам суда будут?

Быков:

- Пока не будут.

Судья:

- Разъясняю права....

(разъясняются стандартные права)

Судья – адвокату и Быкову:

- Ваши ходатайства.

Обыски в доме Быкова. 7 мая 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Адвокат:

- Позиция защиты и нашего заявителя заключается в том, что любой процесс должен быть открытым, и предан максимальной огласке.

Быков:

- Хочу, чтобы земляки мои знали, за что сегодня судят Анатолия Петровича Быкова.

Судья:

- Другие ходатайства?

Адвокат:

- Нет, пока нет.

(Прим. Ред.: журналистов не пустили в зал из-за пандемии коронавируса, – это ограничение введено для всех судебных заседаний).

Докладываются материалы дела.

Судья:

- Следователь по особо важным делам ГСУ (...) обратился с ходатайством о продлении срока содержания Анатолию Быкову на срок 3 месяца 1 день, а всего до 7 месяцев 27 суток, мотивируя тем, что по делу необходимо выполнить ... следственные действия, составить обвинительное заключение, направить уголовное дело прокурору. Оснований для изменения меры пресечения не имеется, поскольку Быков обвиняется в совершении особо тяжкого преступления; обладая материальными возможностями, может скрыться, в том числе за пределы РФ; ранее привлекался к уголовной ответственности, объявлялся в розыск; лично знаком со свидетелями по делу, может оказать давление на них; или иным образом воспрепятствовать расследованию по делу.

В апелляционной жалобе адвокат указывает на противоречивость данных, указывающих на причастность к инкриминируемым деяниям.

Быкова привезли на суд. 8 мая 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Полагая, что оспариваемое решение принималось без учета документов, представленных стороной защиты.

Автор жалобы полагает, что судом не дана оценка причастности обвиняемого к инкриминируемому деянию.

А осведомленность Быкова о личностях свидетелей, дающих против него показания, не создает рисков для следствия, поскольку данные лица ранее лица неоднократно опрошены, их показания приложены к материалам по делу, часть свидетелей взята под государственную защиту.

Указывая, что Быков может скрыться за пределы России, суд, по мнению адвокатов, оставил без внимания тот факт, что после розыска Быкова в 1999 году и экстрадиции в Россию ему была изменена мера пресечения на личное поручительство, которое Быков не нарушал.

На это поданы возражения прокуратурой края.

Анатолий Петрович, слушаем вас.

Быков:

Полностью согласен со своими защитниками.

Адвокат:

- Поддерживаю доводы своей жалобы. В дополнение хотел бы сказать следующее. Следствие ссылалось на то, что наш доверитель обвиняется в особо тяжком преступлении. Но наш доверитель не обвиняется ни в каком особо тяжком преступлении! Потому что кодекс РСФСР не знает такого понятия. Он просто обвиняется в преступлении, санкция по которому предусматривает до 15 лет лишения свободы, без квалификации тяжести преступления. А сегодняшние нормы не могут иметь для него обратной силы, поскольку ухудшают его положение.

...

Судья:

- Мнение прокурора по данным апелляционной жалобы.

Представитель прокуратуры:

- Уважаемый суд, уважаемые присутствующие, я возражаю против удовлетворения апелляционной жалобы, полагаю, что постановление, вынесенное Железнодорожным судом от 30 сентября 2020 года, является законным и обоснованным. Суд учел тот факт, что расследование данного дела не окончено, согласно представленным документам, необходимо проведение ряда процессуальных и следственных действий. Не усмотрено в действиях следователя волокиты, затягивания.

Суд обоснованно согласился с органами следствия в том, что изменить меру пресечения Быкову не представляется возможным.

Преступление, в совершении которого обвиняется Быков, регламентируется УК РСФСР, вместе с тем, полагаю, что наказание за данное преступление предусмотрено максимальное - до 15 лет лишения свободы. Исходя из сравнительного толкования УК РСФСР и ныне действующего следует, что оно относится к категории особо тяжких исходя из предельных сроков лишения свободы. Заключение под стражу ... может быть применено.

Общественный статус, политическая деятельность, данные об имуществе, свидетельствуют о том, что обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, воспрепятствовать правосудию.

Суд учел факт объявления Анатолия Петровича в розыск ранее.

У него есть заграничный паспорт...

Быков:

- В следственном комитете!

Представитель прокуратуры:

- Заключение под стражу обеспечит скорейшее свершение правосудия.

Быков:

- У нас нет права на защиту сегодня полноценную... Мне не хотелось бы сегодня разочаровываться в вас, в краевом суде. Хочу, чтобы вы по существу разобрались, вынесли решение.

Адвокат:

- Прошу суд прийти к общему знаменателю, отменить то решение, которое мы обжалуем, и направить на новое рассмотрение по существу, или вам самостоятельно принять новое решение об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и избрании более мягкой меры пресечения. Все, что я хотел сказать.

...

Судья:

- Хотите выступить с заключительным словом?

Быков:

- Ваша честь. Хочу сказать - я никогда ни от кого не бегал и бегать не буду.

Судья:

- Суд отправляется для принятия решения.

...

Судья:

- Суд постановил: изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком до 6 декабря 2020 года. Местом применения домашнего ареста определить место регистрации по адресу ул. Весны (**). Не выходить за пределы места применения за исключением случаев, угрожающих жизни и здоровью обвиняемому или его близким, с уведомлением соответствующих органов, запретить общение с кем-либо, за исключением близких (а также сотрудников правоохранительных органов и пр., - прим. Ред). Запретить отправку корреспонденции; запретить использовать информационно-коммуникационные сети, интернет полностью. Быкова Анатолия Петровича из-под стражи освободить. В случае нарушения следователь вправе подать ходатайство об изменении меры пресечения. Решение понятно?

Быков:

- Ваша честь. Вы меня удивили.

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