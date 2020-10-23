Адвокат Анатолия Быкова заявил, что обжалует его арест

Алексей Прохоров, адвокат Анатолия Быкова Фото: ИВАНОВА Диана

Адвокат Анатолия Быкова намерен обжаловать решение суда Центрального района, вынесенное сегодня, 23 октября, Центральным районным судом. Напомним, экс-политика и бизнесмена арестовали почти на два месяца – до 21 декабря 2020 года. Исходя из тяжести обвинений, которые ему предъявляют, это не стало неожиданностью – стандартная, в общем-то, процедура, когда подозреваемого помещают в СИЗО, чтобы не мешал следствию или не скрылся где-нибудь за границей.

Меру пресечения избирали в суде Центрального района Красноярска Фото: ИВАНОВА Диана

Алексей Прохоров, адвокат Анатолия Быкова:

- Закончилось судебное заседание Центрального районного суда Красноярска. По результатам которого Анатолию Петровичу по другому уголовному делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 21 декабря 2020 года. Он будет находиться в следственном изоляторе №1.

По словам адвоката, то, что произошло за день до этого – сначала домашний арест, затем новое задержание – связано с тем, что следствие отказывается объединить все уголовные дела в одно производство. Такое право им предоставлено законом. Делается это из соображений, что если Быкова оправдают по одному уголовному делу и изменят меру пресечения на более мягкую, как это было накануне. То по другому уголовному делу это смягчение уберут и продолжат содержать его под стражей.

- Решение будет в установленном законом порядке обжаловано. В понедельник жалоба поступит в Центральный районный суд. Сегодня заявлялись ходатайства о приобщении ряда документов. В частности, оценка показаний свидетелей, которые указывают на Анатолия Быкова, как на лицо, которое совершило преступление. В свое время этот свидетель уже оговаривал другого человека, но тот был оправдан. Также приобщались документы, характеризующие личность Анатолия Петровича. И документы, которые предусматривают возможность избрания более мягкой меры пресечения. Тем не менее, суд посчитал невозможным избрание мягкой меры пресечения и снова заключил его под стражу. На практике апелляция рассматривается в течение двух – двух с половиной недель, - сообщил представитель защиты.

Повторимся, сегодняшний арест на два месяца был ожидаем. А вот решение краевого суда накануне, 22 октября, вызвало настоящую сенсацию. Судите сами: сначала Быков после проведенных полтора часа на скамье подсудимых узнает, что его выпускают из следственного изолятора, где он провел 5 с половиной месяцев, под домашний арест. Удивление обвиняемого было неподдельным и искренним: «Ваша честь, вы меня удивили».

Журналисты ждут Анатолия Быкова рядом со зданием суда Фото: ИВАНОВА Диана

Однако он только успел сообщить об этом только жене. Затем ему надели наручники, усадили в минивэн и вместе с вещами перевезли из одного следственного изолятора в другой.

Анатолию Быкову не дали пообщаться со СМИ. Сразу же после заседания его увезли на служебной машине Фото: ИВАНОВА Диана

Напомним, что обвиняют Анатолия Быкова в трех тяжких преступлениях: организации убийства бывших подельников Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Исполнитель убийства и бывший друг Быкова Владимир Татаренков, отсидев свой срок, дал на него показания.(Вот по этому делу накануне Быкова и «отпустили под домашний арест» в связи с тем, что следствие по нему уже завершено). Затем – за организацию преступного сообщества в 90-х годах. И еще организация убийства бизнесмена Андрея Неколова, которая произошла в январе 2005 года. И преступление, в котором он проходит как подозреваемый – подстрекательство к убийству вице-президента федерации бокса края Андрея Грабовского в 2004 году. Киллер 1 ноября 2004 года подкараулил свою жертву по дороге в поселок Овинный, но Грабовский сумел скрыться. Спустя годы, отбыв срок, киллер дал показания на Быкова, им даже устроили очную ставку в кабинете следователя.

Арест Быкова 22 октбяря Фото: Следственный комитет России.

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