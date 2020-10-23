Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Адвокат Анатолия Быкова заявил, что обжалует его арест

Экс-политика оставят в СИЗО до конца декабря, пока идет расследование заказных убийств
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Алексей Прохоров, адвокат Анатолия Быкова

Алексей Прохоров, адвокат Анатолия Быкова

Фото: ИВАНОВА Диана

Адвокат Анатолия Быкова намерен обжаловать решение суда Центрального района, вынесенное сегодня, 23 октября, Центральным районным судом. Напомним, экс-политика и бизнесмена арестовали почти на два месяца – до 21 декабря 2020 года. Исходя из тяжести обвинений, которые ему предъявляют, это не стало неожиданностью – стандартная, в общем-то, процедура, когда подозреваемого помещают в СИЗО, чтобы не мешал следствию или не скрылся где-нибудь за границей.

Меру пресечения избирали в суде Центрального района Красноярска

Меру пресечения избирали в суде Центрального района Красноярска

Фото: ИВАНОВА Диана

Алексей Прохоров, адвокат Анатолия Быкова:

- Закончилось судебное заседание Центрального районного суда Красноярска. По результатам которого Анатолию Петровичу по другому уголовному делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 21 декабря 2020 года. Он будет находиться в следственном изоляторе №1.

По словам адвоката, то, что произошло за день до этого – сначала домашний арест, затем новое задержание – связано с тем, что следствие отказывается объединить все уголовные дела в одно производство. Такое право им предоставлено законом. Делается это из соображений, что если Быкова оправдают по одному уголовному делу и изменят меру пресечения на более мягкую, как это было накануне. То по другому уголовному делу это смягчение уберут и продолжат содержать его под стражей.

- Решение будет в установленном законом порядке обжаловано. В понедельник жалоба поступит в Центральный районный суд. Сегодня заявлялись ходатайства о приобщении ряда документов. В частности, оценка показаний свидетелей, которые указывают на Анатолия Быкова, как на лицо, которое совершило преступление. В свое время этот свидетель уже оговаривал другого человека, но тот был оправдан. Также приобщались документы, характеризующие личность Анатолия Петровича. И документы, которые предусматривают возможность избрания более мягкой меры пресечения. Тем не менее, суд посчитал невозможным избрание мягкой меры пресечения и снова заключил его под стражу. На практике апелляция рассматривается в течение двух – двух с половиной недель, - сообщил представитель защиты.

Повторимся, сегодняшний арест на два месяца был ожидаем. А вот решение краевого суда накануне, 22 октября, вызвало настоящую сенсацию. Судите сами: сначала Быков после проведенных полтора часа на скамье подсудимых узнает, что его выпускают из следственного изолятора, где он провел 5 с половиной месяцев, под домашний арест. Удивление обвиняемого было неподдельным и искренним: «Ваша честь, вы меня удивили».

Журналисты ждут Анатолия Быкова рядом со зданием суда

Журналисты ждут Анатолия Быкова рядом со зданием суда

Фото: ИВАНОВА Диана

Однако он только успел сообщить об этом только жене. Затем ему надели наручники, усадили в минивэн и вместе с вещами перевезли из одного следственного изолятора в другой.

Анатолию Быкову не дали пообщаться со СМИ. Сразу же после заседания его увезли на служебной машине

Анатолию Быкову не дали пообщаться со СМИ. Сразу же после заседания его увезли на служебной машине

Фото: ИВАНОВА Диана

Напомним, что обвиняют Анатолия Быкова в трех тяжких преступлениях: организации убийства бывших подельников Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Исполнитель убийства и бывший друг Быкова Владимир Татаренков, отсидев свой срок, дал на него показания.(Вот по этому делу накануне Быкова и «отпустили под домашний арест» в связи с тем, что следствие по нему уже завершено). Затем – за организацию преступного сообщества в 90-х годах. И еще организация убийства бизнесмена Андрея Неколова, которая произошла в январе 2005 года. И преступление, в котором он проходит как подозреваемый – подстрекательство к убийству вице-президента федерации бокса края Андрея Грабовского в 2004 году. Киллер 1 ноября 2004 года подкараулил свою жертву по дороге в поселок Овинный, но Грабовский сумел скрыться. Спустя годы, отбыв срок, киллер дал показания на Быкова, им даже устроили очную ставку в кабинете следователя.

Арест Быкова 22 октбяря

Арест Быкова 22 октбяря

Фото: Следственный комитет России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заключение под стражу или домашний арест: какую меру пресечения выбрал суд для Анатолия Быкова

Так дома или под арестом? 23 октября 2020 в Центральном районном суде приняли решение об избрании меры пресечения для Анатолия Быкова, обвиняемого в организации заказных убийств. Экс-политика арестовали до 21 декабря 2020 года. (подробнее)

Не успел доехать до дома: Анатолия Быкова отпустили под домашний арест, но из СИЗО он не вышел

- Ваша честь, вы меня удивили, - Анатолий Быков не поверил своих ушам. Шестой месяц находится в СИЗО, следователи намерены доказать его причастность к нескольким убийствам. При таком раскладе трудно надеяться выйти даже под залог. А тут – под домашний арест! Поэтому и вырвалось искреннее: «Ваша честь, вы меня удивили» (подробнее).

Дело Анатолия Быкова: красноярского политика и бизнесмена подозревают в подстрекательстве к убийству

- Где это происходило?

- Это происходило в середине октября, там же в Удачном. В процессе разговора он попросил меня убрать его.

- Убрать – то есть?

- Ну, убить (подробнее).

Анатолия Быкова отправили под домашний арест

Экс-политику и бизнесмену Анатолию Быкову суд изменил меру пресечения и выпустил под домашний арест – этого долгое время добивалась защита. Адвокат настаивает, что этой меры будет достаточно, ведь Быков не собирается никуда уезжать и скрываться от следствия. Однако по мнению следователей будучи на свободе Анатолий Петрович может оказывать давление на тех, кто проходит по делу свидетелем. (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

Рекомендуемые