Обряд виссарионовцев Фото: Олег БУХАРОВ

В Красноярском крае силовики задержали главу общины Виссариона Сергея Торопа и его помощников. Эту информацию подтвердили в адвокатском бюро, которое занимает защитой интересов общины.

У многих возникает вопрос - почему Виссарион был задержан? В феврале 2020 года, когда в «Городе Солнца» сотрудниками ФСБ и СК проводилась проверка, нам удалось пообщаться с членом общины Владимиром Ведерниковым.

Ведерников является главой местной школы «Истоки», она расположена в деревне Черемшанка (50 километров от «Города Солнца»). Именно в ней зимой проводились обыски, причина - финансовые нарушения в общине (школа получает серьезные субсидии из местного бюджета).

Вот что рассказал Ведерников журналистам «КП-Красноярск»:

- События у нас в общине очень острые. Полагаю, лично для меня пытаются найти статью – коррупция и мошенничество. Всю документацию, технику в школе изъяли, у меня дома организован обыск, который продолжался 12 часов. Вывернуто все, вплоть до каждой книжки. Хотя формально производилось обследование – мы с юристами нашли 8 процессуальных нарушений при его проведении. Дела еще никакие не возбуждены, никаких обвинений мне не предъявлено – просто идет доследственная работа с грубыми нарушениями, - признался Ведерников. – Вчера приезжала прокуратура вместе с сотрудником ФСБ, уже подключают сюда и Роспотребнадзор – по всем фронтам и направлениям пытаются нашу школу или закрыть или наказать. Я уж не знаю. До этого шли обыски и допросы верующих. По линии церкви ничего не нашли, видимо, решили искать по линии школы.

Что известно о школе «Истоки»

Располагается в деревне Черемшанка. Частная школа, рассчитанная на 145 ребятишек. Работает по очной и очно-заочной форме обучения с 1 по 11 класс. Учиться в ней могут абсолютно любые дети. Программа обычной общеобразовательной школы, аттестаты государственного образца. Дети сдают ЕГЭ, ОГЭ, все контрольные и необходимые срезы. Обучение для детей бесплатное. Государство субсидирует часть расходов.

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