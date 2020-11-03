Анатолий Быков останется под арестом до 21 декабря: защита не добилась перевода под домашний арест Фото: Мария ЛЕНЦ

Только что стало известно решение Красноярского краевого суда на апелляционное обращение защиты по делу Анатолия Быкова. Бизнесмен и экс-политик останется под стражей в следственном изоляторе до 21 декабря, как и было определено судом Центрального района. То есть выйти под домашний арест у человека, обвиняемого в нескольких тяжких преступлениях, не получится.

«Сегодня 3 ноября 2020 года в суде апелляционной инстанции адвокаты просили отменить решение суда первой инстанции и применить другую меру пресечения – домашний арест в связи с изменением статьи и обявинения с организации на подстрекательство к преступлению, а также с уменьшением, с связи с этим, общественной опасности подсудимого. Сам подозреваемый в преступлении Анатолий Быков подчеркнул, что ни по одному из преступлений, в которых он обвиняется, не названы мотивы, и высказал надежду на справедливое судебное решение. Выслушав стороны процесса, краевой суд постановил оставить решение районного суда без изменения, а жалобы адвоката Быкова без удовлетворения» - говорится в сообщении суда.

Напомним события последних 10 дней. Вечером 22 октября стало известно: защите удалось добиться, чтобы Анатолия Быкова выпустили под домашний арест. Это было настолько неожиданно, что сам обвиняемый не поверил услышанному. Но выйти из следственного изолятора он не успел. Его тут же задержали вновь. Как стало известно, домашний арест – это мера пресечения только по первому обвинению: в организации убийства 26-летней давности двух криминальных авторитетов Наумова и Войтенко, расследование по нему уже завершено. Но у Быкова еще четыре уголовных дела. В частности, убийство бизнесмена Неколова в январе 2005 года. Вот по ним-то его и оставили под стражей.

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