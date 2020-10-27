Против Анатолия Быкова в Красноярске завели еще одно уголовное дело. Фото: Мария ЛЕНЦ

Политик, меценат, бизнесмен, криминальный авторитет… Против Анатолия Быкова в Красноярске завели еще одно уголовное дело, теперь его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Решение принято после оперативно-розыскных мероприятий сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю. По предварительной информации силовиков, с 2017 по 2019 годы Быков (как физлицо) не заплатил налоги на сумму больше 65 миллионов рублей. И как индивидуальный предприниматель еще 12 миллионов рублей – в 2017-м.

Напомним, Петрович (так называют его в Красноярске) почти полгода находится в СИЗО. Ему вменяют причастность к нескольким убийствам. Однако 22 октября 2020 года произошло неожиданное: Быкова выпустили под домашний арест. Защита бизнесмена сумела доказать, что он никуда сбегать не собирается, давить на свидетелей и влиять на ход следствия тоже не намерен.

Но покинуть СИЗО Быков не успел – туда подогнали автозак. Силовики задержали его на 48 часов. А после доставили в другой следственный изолятор.

Бизнесмен пробудет в СИЗО до 21 декабря 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как выяснилось, решение о домашнем аресте было принято только по первому обвинению – в причастности Быкова к организации убийства своих подельников Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Это произошло в 1994 году. По нему Быкова задержали 7 мая этого года.

Затем в процессе следствия ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. А 25 августа следственный комитет возбудил новое уголовное дело – в организации убийства поселке Удачном бизнесмена Андрея Неколова, которое произошло в январе 2005 года.

По данным из открытых источников, Неколов занимался переработкой цветных металлов, деревообработкой и намеревался запустить в Красноярске крупное предприятие – завод по переработке бытовых отходов. Но на них же претендовали люди «Петровича», так что, получается, Неколов перешел ему дорогу. Расправа была быстрой и жестокой. Бизнесмена расстреляли прямо в центре Красноярска.

23 октября 2020 в Центральном районном суде приняли решение об избрании меры пресечения для Анатолия Быкова, обвиняемого в организации заказных убийств. Экс-политика арестовали до 21 декабря 2020 года.

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