Красноярская прокуратура запросила для Митволя 4 года 9 месяцев лишения свободы

Фото: ИВАНОВА Диана

Прокурор запросил 4 года 9 месяцев лишения свободы для Олега Митволя, проектировщика метро в Красноярске. Напомним, что его обвиняют в хищении 900 миллионов рублей.

Также в качестве наказания для Митволя обвинени просит суд назначить штраф в размере 400 000 рублей. Зачесть срок заключения в СИЗО и нахождения под домашним арестом в виде: 1 день под стражей за два дня нахождения под домашним арестом и за 1,5 дня отбывания наказания в колонии.

Гражданские иски удовлетворить частично - взыскать 742 278 979,02 рублей в пользу «Росжелдора», 211 721 020,98 рублей в пользу КГКУ «Краевое транспортное управление». Арест, наложенный на имущество Митволя - нежилое помещение, квартиру, два автомобиля и денежные средства - сохранить для возмещения ущерба по гражданским искам.

И здесь уже учтено сотрудничество со следствием, частичное погашение ущерба, а также состояние здоровья Митволя.

Суд над Митволем идет прямо сейчас. Свою вину он уже полностью признал.

Ранее проектировщик просил сделать судебное заседания закрытым. Мужчина пояснил, что опасается за безопасность своей семьи. Суд ходатайство отклонил.

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