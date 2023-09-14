Олег Митволь признал вину в мошенничестве при строительстве красноярского метро

Фото: ИВАНОВА Диана

Прямо сейчас в Железнодорожном районном суде Красноярска идет заседание по уголовному делу в отношении Олега Митволя, проектировщика метро краевой столицы. Его обвиняют в хищении 900 миллионов рублей.

Митволь признал свою вину полностью. Также он дал показания против Юрия Лапшина, Константина Димитрова и Константина Мандрова.

Ранее проектировщик просил сделать судебное заседания закрытым. Он пояснил, что опасается за безопасность своей семьи. Суд отклонил ходатайство, заседание продолжается в открытом режиме.

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