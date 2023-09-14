Проектировщик красноярского метро Олег Митволь рассказал о покушении на его жену

Фото: ИВАНОВА Диана

14 сентября Олег Митволь на заседании суда в Красноярске подал ходатайство о проведении закрытого для прессы судебного заседания. Он пояснил, что опасается за безопасность своей семьи.

Прямо сейчас в краевой столице идет суд над проектировщиком метро. Его обвиняют в хищении 900 миллионов рублей.

- Есть определенные подробности уголовного дела, которые могут напрямую влиять на безопасность моей дочери и жены, - сообщил Митволь.

Он рассказал, что в ноябре 2022 года его супругу толкнули под машину. Женщина упала, сломала шейку бедра. Затем около 7 месяцев она восстанавливалась, находилась на инвалидной коляске. Позже она попала в ДТП. Супруга Митволя ехала по трассе с 8-летней дочерью, но в какой-то момент их машину «‎столкнул» с дороги водитель на грузовике Volvo. Виновника аварии установили, сейчас проводится расследование. Проектировщик считает, что аварию кто-то подстроил.

Однако суд отклонил ходатайство. Заседание продолжается в открытом режиме.

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