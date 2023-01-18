Верховный суд вынес окончательный приговор подростку из Канска Никите Уварову

Фото: соцсети молодого человека

Военная коллегия Верховного суда РФ вынесла окончательный приговор лидеру «канских подростков» Никите Уварову. Это была последняя инстанция.

В минувшем году 1-й Восточный окружной военный суд отправил молодого человека на 5 лет в воспитательную колонию. Двух его приятелей не стали лишать свободы, они отделались условными сроками на 3 и 4 года каждый.

Никиту Уварова же признали виновным в прохождении обучения для террористической деятельности». Верховный суд оставил приговор без изменений. Сам парень виновным себя так и не признал.

Напомним, что и июне 2020 года в Канске Красноярского края задержали трех подростков. Они попались на переписке в мессенджере, где молодые люди делились рецептами изготовления взрывчатки. Также оказалось, что приятели взрывали на пустырях и коктейли Молотова, обсуждали идею взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.

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