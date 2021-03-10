Красноярский СК закрыл дело о «терроризме» канских подростков

Подросткам грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске Следственный комитет снял обвинения с трёх подростков из Канска. Парней обвиняли в организации и участии в террористическом сообществе. Как сообщают в ведомстве, уголовное дело закрыли из-за отсутствия состава обвинения.

Поводом для начала уголовного преследования троих школьников стала переписка, где дети обсуждали взрыв здания ФСБ, построенного в видеоигре Minecraft. На её основе, силовики посчитали троих подростков юными террористами и возбудили уголовные дела.

По версии следствия, парни обучались, чтобы в дальнейшем заниматься терроризмом. Но, в ходе расследования стало понятно, что подростки все же не создавали организованную группировку, не распределяли в ней роли и не выстраивали её структуру.

Несмотря на закрытие уголовного дела «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», осталось обвинение еще в «незаконном изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенным группой лиц по предварительному сговору», и в трех эпизодах преступлений «незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следователи считают, что с октября 2019 года по июнь 2020 года, подростки из Канска самостоятельно научились создавать взрывчатые вещества и взрывные устройства, также занимались пропагандой терроризма. Парни взрывали свои заготовки в заброшенном доме, на пустырях и стройках. Еще расклеивали свои листовки по городу.

Расследование уголовных дел продолжается, двое парней находятся под стражей, а еще один под домашним арестом.