2020-06-09T13:06:52+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержали 14-летних подростков, обучавшихся терроризму

Несколько месяцев они читали запрещенную литературу и учились изготавливать взрывчатку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае задержали 14-летних подростков, обучавшихся терроризмуВ Красноярском крае задержали 14-летних подростков, обучавшихся терроризмуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков, которые проходили обучение для дальнейшей террористической деятельности. Раскрыли подпольную «школу» и задержали подозреваемых сотрудники Управления ФСБ по Красноярскому краю. На основании собранных ими материалов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности).

Предварительно известно, что все трое были сторонниками анархистских взглядов. В период с октября 2019-го по июнь 2020 года они читали запрещенную литературу, смотрели фильмы и учились по ним изготавливать взрывчатые вещества и взрывные устройства. Заодно отрабатывали теоретические навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях или стройках, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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