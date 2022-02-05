Канским подросткам, собиравшимся взорвать здание ФСБ в Minecraft, запросили от 6,5 до 9 лет колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

4 февраля стало известно, что подросткам из Канска Красноярского края, собиравшимся взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, запросили реальные сроки заключения – от 6,5 до 9 лет колонии. Об этом сообщает адвокат школьников.

Троих приятелей обвиняют в «незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору», и в трех эпизодах «незаконного хранения и ношения взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Так, одному подростку обвинение запросило 9 лет колонии, его приятелям 6,5 и 6,6 лет. Прения сторон завершились.

Напомним, что троих школьников из Канска задержали в июне 2020 года. Изначально, помимо изготовления и хранения взрывчатки, их обвиняли в прохождении обучения терроризму, но в марте 2021 это дело было закрыто.

Все началось с того, что ребят поймали на расклейке листовок в поддержку организации, признанной в России террористической. Далее выяснилось, что молодые люди изготавливали взрывчатку, которую тестировали на пустырях и заброшках, читали анархистскую литературу, а также собирались отрепетировать взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft. Своими планами они делились в чате, переписка попала в руки сотрудников красноярской ФСБ.

В августе 2021 года троицу освободили из-под стражи. Суда они будут ожидать дома.

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