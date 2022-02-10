Канский подросток получил 5 лет колонии по делу о «взрыве ФСБ в Minecraft»

Лидер канских подростков Никита Уваров. Фото: соцсети молодого человека

В Канске Красноярского края вынесли приговор подросткам, обвиняемым в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ по делу о «взрыве ФСБ в Minecraft». В итоге суд приговорил лидера группы Никиту Уварова к 5 годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей, двух его друзей освободили.

Напомним, что ребят задержали в Канске 6 июня 2020 года за расклейку листовок в защиту Азата Мифтахова. Силовики проверили телефоны подростков, и обнаружили в них переписки в мессенджере. В них молодые люди делились рецептами изготовления взрывчатки. Кроме того, выяснилось, что подростки взрывали на пустырях и заброшках коктейли Молотова и обсуждали идею взорвать здание ФСБ в игре Minecraft, при том, что именно в этом парней никто не обвинял, хотя именно подобная формулировка "ушла в народ".

Школьников обвиняли в хранении взрывчатки, изготовлении взрывчатых веществ и прохождении обучения терроризму. Изначально им также инкриминировали участие в террористическом сообществе, но позднее это обвинение было снято в связи с отсутствием состава преступления.

- Обвиняемые в Канске, путем общения в одной из социальных сетей и мессенджерах, придерживаясь идей анархизма, насильственного изменения существующего в России государственного и политического устройства в виде ликвидации государственных институтов управления, объединились в группу для последующего осуществления террористической деятельности в Канске, - передают в СК по Красноярскому краю.

Прокуратура запросила для Уварова 9 лет колонии, для его друзей – 6,5 и 6,6 лет. Однако суд назначил лидеру канских подростков 5 лет в воспитательной колонии, его подельникам – 3 и 4 года условно с испытательным сроком 2 года.

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