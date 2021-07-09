Стали известны подробности гибели 10-летней девочки, утонувшей на глазах у родственников в Красноярском крае

Фото: МЧС

Стали известны подробности трагедии, произошедшей с 10-летней девочкой на реке Чулым, в Красноярском крае. Малышка утонула на глазах у своих родственников, которые ничего не успели сделать. Как сообщает следком, заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, тетя погибшей девочки решила перейти реку в брод по протоке с левого берега на песчаный остров вместе с двумя детьми. Все шло хорошо, но внезапно все оступились и попали в русло водоема. Не справившись с течением, женщина и дети стали тонуть. Отдыхавшие на берегу люди незамедлительно бросились на помощь и извлекли женщину с мальчиком из воды, девочку спасти не удалось.

Школьницу пытались искать еще некоторое время в надежде найти живой, но все указывает на то, что девочка утонула. Сейчас ее тело ищут спасатели, дно реки обследуют водолазы, прибрежные зоны осматривают поисковые группы и местные жители.

Напомним, что это уже третий трагический случай на воде с участием детей за неполный месяц. В конце июня в Абане утонул 7-летний мальчик. Недавно в Шушенском в водоеме погиб 11-летний школьник, а на юге Красноярского края – в Курагинском районе в реке Туба ищут тело 7-летнего ребенка.

Спасатели призывают родителей внимательнее следить за своими детьми и не допускать, чтобы они отправлялись к воде без присмотра. Летом, а особенно, в жаркую погоду на водоемах много людей и пропажу ребенка можно просто не заметить. О том, как определить тонет человек или нет, мы писали здесь.