Они не кричат и не машут руками: девять признаков того, что человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае – жара, от которой многие спасаются на водоемах – приезжают компаниями, семьями, взрослые и дети. Известно – к концу года будет много героических историй о том, как тонущего вытащили из воды. И на порядок больше – трагических, когда спасти не удалось.

Больно, когда гибнут взрослые, невыносимо, когда обрывается детская жизнь. Поисковики часто участвуют в случаях, когда судьба человека неизвестна – пошел купаться, пропал. Хотя знают, чем закончится поиск в 99,9 случаев, каждый раз не теряют надежды. Известный в Красноярске волонтер, руководитель КРОО «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина обратилась не с «моралите», с криком души – о том, как это происходит на самом деле...

- Лето только началось - а практически ежедневно появляются новости об утонувших детях, - пишет Оксана. – По статистике, один из десяти детей погибает на глазах у родителей и взрослых, которые не видят угрозы. У нас точно есть стереотип по поводу того, как ведет себя утопающий, а подчерпнут он из кино - крики спасите-помогите. Но тонущие не кричат – у них это нечем сделать, нет дыхания, нет воздуха, который можно вытолкнуть из легких, издав крик. У тонущего над разумом преобладают инстинкты, и он не может управлять движением рук (даже махать руками). И они не пытается плыть, а просто стараются удержаться вертикально, часто движений рук просто не видно – они находятся под водой.

КОНКРЕТНО

Девять признаков того, что человек тонет

1. Держит голову низко в воде, рот на уровне воды;

2. Наклоняет назад голову, открывает рот;

3. Глаза стеклянные и пустые, не фокусируются;

4. Глаза закрыты;

5. Волосы на лбу или на глазах;

6. Не пользуется ногами, стоит в воде вертикально;

7. Дышит очень часто и поверхностно либо хватает ртом воздух;

8. Пытается перевернуться на спину;

9. Пытается выбраться из воды как по верёвочной лестнице, но движения почти всё время под водой.

Будьте осторожны!