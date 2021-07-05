На юге Красноярского края утонул 11-летний мальчик

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Все случилось 4 июля в поселке Шушенский. Группа из нескольких подростков пошла на водоем купаться. Естественно, родителей они не предупреждали и разрешения не спрашивали.

Во время купания один из детей – 11-летний мальчик начал тонуть и резко скрылся под водой. Исчезновение ребенка не осталось незамеченным. Отдыхающие тут же бросили искать мальчика, и через некоторое время мужчины вытащили его на берег. Мальчика пытались реанимировать, но это не дало результата.

Следователи проводят проверку. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

- Информируем, что ежегодно с наступлением летнего периода и купального сезона учащаются несчастные случаи, связанные с гибелью детей и взрослых в результате купания в водоемах. Как показывает следственная практика, причиной трагедий с детьми на воде является беспечность и недосмотр родителей и близких лиц за детьми, их досугом, - добавили в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.