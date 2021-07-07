В Курагинском районе по тревоге подняли полицию после пропажи 7-летнего мальчика
Фото: Мария ЛЕНЦ
На юге Красноярского края по тревоге подняли отделение полиции, сообщают в пресс-службе МВД.
В полицию обратилась 33-летняя жительница села Пойлово, что в Курагинском районе. Она рассказала, что ее 7-летний сын ушел на речку Туба и не вернулся. Сразу же был объявлен сбор МВД, были созданы опергруппы. Мальчика ищут более 30 сотрудников полиции, спасатели и волонтеры.
- В настоящее время полицейские устанавливают круг общения ребенка, опрашивают его знакомых, обследуют берег реки, - передают в МВД.
Также в ведомстве передают, что накануне вечера у реки Туба пропал 31-летний дядя ребенка.
Приметы:
Фото: Поиск пропавших детей
На вид 7 лет, рост 110-115 см, глаза светлые, волосы темные, длинные.
Был одет: футболка голубого цвета, трусы серые, шлепки синего цвета с рисунком в виде футбольного мяча.
Приметы мужчины: на вид 25 лет, рост 190 см, глаза голубые, волосы светло- русые.
Был одет: спортивные штаны черного цвета, спортивная кофта красного цвета, кроссовки красного цвета и белой подошвой.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка и мужчины, просьба позвонить по телефону 8 (39136) 2-24-02 или 02.