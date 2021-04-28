Видео задержания мужчины, с которым нашли пропавшего 8-летнего мальчика в Красноярске опубликовали полицейские

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске задержали незнакомого мужчину, с которым был найден пропавший 27 апреля 8-летний Марк Б. Видео опубликовали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Об исчезновении Марка стало известно вечером 27 апреля. На его поиски были брошены огромные силы: несколько волонтерских организация, более 150 полицейских, также с помощью дрона с воздуха просматривали места, где мог быть пропавший мальчик.

Марка Б. искали целые сутки и, наконец-то нашли, но... в компании незнакомого мужчины в заброшенном дома.

За час до окончания поисков в полиции опубликовали видео, на котором Марк подбегает к незнакомому мужчине, сидящему на лавке, они о чем-то говорят, затем мальчик убегает... Позже полицейским удалось установить личность неизвестного и найти мальчика.

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Друзья мальчика рассказали, что перед исчезновением он говорил, что пойдет расклеивать объявления, хотел подработать. Но никаких объявлений у него при себе не было. С кем он пойдет и куда, школьник не сообщил. На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». (подробнее)

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