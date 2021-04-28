В Красноярске завершены поиски пропавшего 8-летнего мальчика

В Красноярске по факту исчезновения 8-летнего мальчика завели уголовное дело. Фото: пресс-служба полиции

Поиски восьмилетнего Марка Б., который ушел из дома 27 апреля и пропал, завершены. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

К поискам подключились более 150 сотрудников полиции. Плюс десятки волонтеров. Искали в прямом смысле всю ночь. В полиции говорят: подняли в воздух квадрокоптер – он поможет внимательно осмотреть места, куда трудно добраться с земли. Поиски с воды вели с катера.

По факту исчезновения Марка завели уголовное дело по статье «Убийство».

Буквально только что стало известно, что Марк нашелся.

Как рассказали в Следкоме, мальчика обнаружили в заброшенном доме вместе с мужчиной, с которым он разговаривал накануне.

Сначала обнаружили запись с камеры наблюдения, на которой видно, что Марк общается с незнакомцем, затем удалось установить его личность, а после удалось найти и само место, где они находились. Как рассказывают волонтеры, очень помогла информация очевидцев.

Кем является этот «незнакомец» и почему Марк ушел с ним, пока неизвестно.

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Красноярская полиция опубликовала видео, на котором, предположительно, пропавший 8-летний Марк Буткявичус общается с незнакомым мужчиной. Видео было сделано на камеру наружного наблюдения. За последние сутки оперативники отсматривают все, что попало на камеры, на автомобильные видеорегистраторы, которые находились в радиусе поисков ребенка, на маршруте его возможного следования. (Подробности)