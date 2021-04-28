Ребенок общался с незнакомым мужчиной: появилась новая версия исчезновения 8-летнего мальчика в Красноярске

Требуется помощь в опознании мужчины, с которым разговаривал пропавший ребенок. Стоп-кадр видео

Красноярская полиция опубликовала видео, на котором, предположительно, пропавший 8-летний Марк Буткявичус общается с незнакомым мужчиной. Видео было сделано на камеру наружного наблюдения. За последние сутки оперативники отсматривают все, что попало на камеры, на автомобильные видеорегистраторы, которые находились в радиусе поисков ребенка, на маршруте его возможного следования.

На видео мужчина, молодой, он сидит на лавочке возле подъезда. К нему со стороны детской площадки подбегает мальчик, внешне похожий на Марка, в такой же одежде. Качество записи нечеткое, черты лица не разобрать. Но по всем признакам – похож на него. Несколько секунд он разговаривает с мужчиной (тот в это время держит в руках телефон), затем убегает назад, на площадку. Затем, когда незнакомец уходит, рядом с ним еще двое детей (один – на самокате). Как дальше развивались события, неизвестно.

Стоп-кадр мужчины с видео

Полиция просит помощи в установлении личности гражданина. Если кто-то узнал его, просьба поскорее сообщить по телефону: (391) 262-11-77 или 102.

Напомним, 8-летний школьник пропал из двора дома № 82 на Красрабе. После школы он переоделся из дома и затем вышел гулять. И далее вся информация – только предварительная. Он пообщался с ребятами, около 15 часов сказал им, что якобы идет расклеивать объявления, чтобы заработать. Версия про объявления сомнительная, но наверняка под этим предлогом неизвестный мог увести ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

- Пока ничего, нет ни одной зацепки, к сожалению. Ищем, но... Ориентировок уже хватает, их развешивают везде. Что сейчас нужно? Записи с видеорегистраторов, с камер наблюдения. Может, кто-то поймал в объектив ребенка, чтобы мы могли понимать, куда он направился, - рассказывает Оксана Василишина, руководитель отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» (подробнее).

«Должен был пройти меньше километра»: что известно о странном исчезновении десятиклассника в Туве

Заявление о пропаже 16-летнего Наадыма Ооржака поступило в полицию вечером 13 марта. Подросток вышел из дома на Советской, 16 в школу на Советской, 88 рано утром того же дня… с тех пор его никто не видел. Расстояние от дома мальчика до места учебы – менее 1 километра. Когда подросток не вернулся к вечеру, мама забила тревогу (подробнее).

Как пропавший в Красноярске 6-летний Эртине пришел к месту своей гибели

Пропажа малыша – всегда ЧП. Он еще не «бегунок», он еще слишком маленький, чтобы самостоятельно пуститься в путь куда глаза глядят. Поэтому сообщение об исчезновении 6-летнего Кара-Сала Эртине сразу стало началом поиска ребенка. И нашли его уже на следующее утро (подробности).

Искали всю ночь, но не нашли: на правобережье Красноярска пропал 8-летний мальчик

8-летний Марк Буткявичус пропал 27 апреля. В 15:00 он вышел из дома на Красноярском рабочем, 80 и домой не вернулся. Мама ребенка обеспокоилась долгим отсутствием сына и обратилась в полицию (подробности).

Убийца 9-летнего мальчика под Красноярском знал, что ребенок мертв, но «искал» его вместе с односельчанами

Убийца 9-летнего мальчика под Красноярском знал, что ребенок мертв, но «искал» его вместе с односельчанами…. Такую информацию озвучили сегодня, 24 июня, «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом следственном комитете (подробнее).

Всего в 500 метрах от домов: пропавшую 12-летнюю девочку нашли убитой в пожарном резервуаре

Пропавшая 29 мая в деревне Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края 12-летняя девочка обнаружена убитой в пожарном резервуаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону. Пока о трагедии почти ничего неизвестно – тело ребенка только что подняли (подробности).